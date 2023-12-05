宜蘭清水地熱遊憩區管線下沉 明休園1日維修

宜蘭大同鄉清水地熱遊憩區，明（6）天將休園1天，維修園區內下沉的管線，縣府預計當天就能完成維修工程，不會拖延到第二天，也提醒原本計畫去泡湯或煮玉米的民眾不要白跑。

清水地熱遊憩區是宜蘭縣內觀光景點人氣王，去年吸引超過86萬人次入園，超過國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區的67萬人，每逢連假常早早限制進出車輛總數；園區內除了最著名的地熱煮食，2021年後還利用地熱發電廠的尾水，開闢出半露天的溫泉池。

縣府工旅處說明，近日民眾反映，園區內部分區域水蒸氣溫度過高，勘查後發現是1區熱水管線下沉，觸碰到地下水源後形成蒸氣，冒出地面有燙傷遊客疑慮，與廠商協調後商定明日維修，停水重拉管線；由於下沉區域不大，施工僅須1個工作天，7日就能恢復開放。