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颱風災情影響花蓮金針花大減產 做成甜點、伴手禮增加產值

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
農糧署東區分署、台灣金針協會、飯店與名產業者，將金針做成加工品，聯手研發7種金針風味甜品與2款伴手禮，今天舉辦成果發表。記者王思慧／攝影
農糧署東區分署、台灣金針協會、飯店與名產業者，將金針做成加工品，聯手研發7種金針風味甜品與2款伴手禮，今天舉辦成果發表。記者王思慧／攝影

花蓮今年因為受到接連颱風災情影響，兩座赤科山與六十石山金針分別減產4成與8成。為提升產值、打通銷售通路，農糧署東區分署、台灣金針協會、飯店與名產業者，將金針做成加工品，聯手研發7種金針風味甜品與2款伴手禮，今天舉辦成果發表，盼讓消費者知道金針更多用途。

花蓮為國內金針主要產地，生產量占全國7成以上，分布於赤科山與六十石山兩地，農業部農糧署推廣台灣國產農產品，輔導國產金針產銷計畫，推動金針農導入產銷履歷制度，提升金針品質與拓展市場。

農糧署東區分署表示，近年推動金針產業，陸續推廣金針標章、產銷履歷等，讓消費者安心食用，金針富含蛋白質、醣類、維生素、鈣、鐵等營養，不管是入菜或是變成伴手禮與點心都可以。

今年農糧署東區分署與飯店合作推出金針宴會餐與茶點，並與名產店合作推出金針口味「小雞醬鳳凰卷」、「金針洛神」伴手禮，讓原本就有高人氣的餐廳與餐點，結合在地產銷履歷金針推展多元應用，並藉由異業合作結盟，持續推動金針產業發展。

台灣金針協會理事長蕭文龍說，經過今年颱風侵襲，富里六十石山金針花有8、9成受損，赤科山受損4成，產量大概剩2成，赤科山剩下5、6成，金針做成加工食品，增加產值，能為農民帶來收益。

花蓮縣府農業處長陳淑雯表示，赤科山與六十石山受到0918地震與颱風侵襲，災害擴大，花季期間交管，現正全力趕工，赤科山約有13處崩塌點，現在都有架鋼梁，需要好天氣才能全力施工。由於路段柔腸寸斷，0918的災害復建施工，希望趕在明年8月金針花季前能先完成，颱風的災害會繼續搶修。

農糧署東區分署、台灣金針協會、飯店與名產業者，將金針做成加工品，聯手研發7種金針風味甜品與2款伴手禮。記者王思慧／攝影
農糧署東區分署、台灣金針協會、飯店與名產業者，將金針做成加工品，聯手研發7種金針風味甜品與2款伴手禮。記者王思慧／攝影

赤科山 產銷履歷 颱風

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