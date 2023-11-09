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花蓮市5公有零售市場聯合促銷 買好菜享銅板加價購

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥說，傳統市場濃厚人情味無可取代，邀請民眾多到傳統市場消費、尋寶。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥說，傳統市場濃厚人情味無可取代，邀請民眾多到傳統市場消費、尋寶。圖／花蓮市公所提供

花蓮市5個公有零售市場聯合促銷，15日起至30日，連續三周的周三及周四，在5個市場輪流推出消費滿2斤，加價50元可買到至少百元商品的優惠，每人每天限購兩份，還可以參加摸彩。

為刺激傳統市場買氣，花蓮市復興、大同、中山、中華、重慶等5個傳統市場，15日至30日連續3周舉辦「市市有斤喜、好菜銅板GO」促銷活動。市公所與公有零售市場今天上午在復興市場，邀請在地泰國料理「泰泰廚房」主廚龔郁婷示範泰式涼拌海鮮、嘎拋豬肉兩道經典料理，為活動暖身。

市長魏嘉彥說明遊戲規則，活動期間周三在復興、大同、中山，周四在中華、重慶市場，消費滿2斤，可用50元加購至少100元優惠商品，每人每天限購兩份。各市場活動時間及銅板購數量不同，周三為大同市場上午8時起限量100份、復興市場上午8時30分起限量500份、中山市場下午2時30分起限量400份；每周四中華市場上午8點起限量600份、重慶市場上午9時起限量800份。

加購銅板購商品，可獲得一張摸彩券，12月1日將於中華市場抽出自動咖啡機、SWITCH主機、料理鍋等獎品。

魏嘉彥表示，傳統市場的食材新鮮，CP值高，與攤商互動的人情味更是無可取代，市公所邀請民眾，尤其是年輕世代，多多走進菜市場「尋寶」。

為提升傳統市場質感，花蓮市公所持續爭取經濟部傳統市場及夜市攤鋪優化輔導計畫，獲經費挹注為中華市場丸珠魚行、富琴魚行和新珍香燒肉3個攤位，就招牌、工作枱、收納陳列、背景牆面及燈光進行大改造，其中富琴魚行自籌近40萬元裝設冷鏈設備，提供消費者新鮮漁獲，透過攤位大變身，明亮、乾淨的形象，拉近與新世代消費者的距離。

花蓮市5個公有零售市場，15日起一連三周聯手舉辦促銷活動。圖／花蓮市公所提供
花蓮市5個公有零售市場，15日起一連三周聯手舉辦促銷活動。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所爭取中央經費，協助中華市場丸珠魚行等3個攤商形象改造，明亮、乾淨的形象，拉近與新世代消費者的距離。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所爭取中央經費，協助中華市場丸珠魚行等3個攤商形象改造，明亮、乾淨的形象，拉近與新世代消費者的距離。圖／花蓮市公所提供

傳統市場 花蓮 消費者

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