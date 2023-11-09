花蓮市5公有零售市場聯合促銷 買好菜享銅板加價購

花蓮市5個公有零售市場聯合促銷，15日起至30日，連續三周的周三及周四，在5個市場輪流推出消費滿2斤，加價50元可買到至少百元商品的優惠，每人每天限購兩份，還可以參加摸彩。

為刺激傳統市場買氣，花蓮市復興、大同、中山、中華、重慶等5個傳統市場，15日至30日連續3周舉辦「市市有斤喜、好菜銅板GO」促銷活動。市公所與公有零售市場今天上午在復興市場，邀請在地泰國料理「泰泰廚房」主廚龔郁婷示範泰式涼拌海鮮、嘎拋豬肉兩道經典料理，為活動暖身。

市長魏嘉彥說明遊戲規則，活動期間周三在復興、大同、中山，周四在中華、重慶市場，消費滿2斤，可用50元加購至少100元優惠商品，每人每天限購兩份。各市場活動時間及銅板購數量不同，周三為大同市場上午8時起限量100份、復興市場上午8時30分起限量500份、中山市場下午2時30分起限量400份；每周四中華市場上午8點起限量600份、重慶市場上午9時起限量800份。

加購銅板購商品，可獲得一張摸彩券，12月1日將於中華市場抽出自動咖啡機、SWITCH主機、料理鍋等獎品。

魏嘉彥表示，傳統市場的食材新鮮，CP值高，與攤商互動的人情味更是無可取代，市公所邀請民眾，尤其是年輕世代，多多走進菜市場「尋寶」。