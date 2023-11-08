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加強型水稻保費 花蓮富里公所擬補助10%

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮縣富里鄉是台灣東部最大穀倉之一，鄉公所創全國各鄉鎮市先例，明年擬補助加強型水稻收入保險費用的10%，減輕鄉內農友負擔，且毋需擔心因天災等因素而減產以致影響收入。

富里鄉長江東成今天在鄉民代表會定期會中宣布，為了要提高務農鄉親收益保障，率全國各鄉鎮市之先，規劃明年度補助加強型水稻收入保險費用10%。

江東成指出，今年度鄉內許多二期稻作因接連颱風影響，造成水稻穗花掉落或葉片受損，導致白葉枯病及稻穀不稔實的情況而減產，甚至還有農民今年二期稻作收成僅有往年的1/2。

目前正值全鄉水稻收割期間，後續公所將配合農業部進行全鄉水稻產量調查，並協助鄉親爭取水稻收入保險理賠金。

江東成說明，除鄉公所補助10%，縣府也規劃明年度全縣加強型水稻收入保險費用補助提高至20%，加上農業部補助的50%，以及集團產區的米廠協助負擔10%，如此明年度只要全鄉水稻一期稻作減產5%，二期稻作減產10%，鄉親就可以獲得90%加強型水稻收入保險的理賠金。

而且如果當期稻作減產高達20%以上，還能另外領取基本型水稻保險每公頃1萬8000元的理賠金。

為提高稻米產業競爭力，穩定農民收入，民國111年當時的農委會開辦水稻收入保險，種植水稻的農民於保險期間內，因天然災害或其他事故致被保險水稻區域平均產量減損時，保險人負擔保險金給付義務，保險種類分為基本型（採強制投保方式）和加強型保險（採自願投保方式投保）。

保險 農民 二期稻作

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