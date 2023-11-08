花蓮吉安好客廣場更名「哈囉公園」 鄉親不再混淆

花蓮吉安鄉黃昏市場對面的「好客廣場」，與「好客藝術村」皆為鄉內辦理活動的熱門地點，卻因名稱相似，鄉親經常混淆跑錯地方，近日吉安鄉公所公開徵求更名，最後以「哈囉公園」雀屏中選。鄉公所在本周六（11日）舉辦系列活動，邀鄉親同樂。

吉安鄉人口約8.3萬人，客家族群有3.3萬餘人，占近3分之1，縣府客家事務處也設在吉安，因此，鄉內有好客廣場與好客藝術村，彰顯客家文化。不過好客廣場在中山路前段，好客藝術村在中山路後段，鄉公所辦活動若沒有寫清楚，很容易讓人搞混。

鄉公所表示，為了避免大家混淆，歷時近5個月，辦理徵求更名網路投票及評選，採用「哈囉公園」做為新名稱，「哈囉公園」展現親和力與熱情，讓到這裡的民眾，都能友善的打招呼說「哈囉」。

鄉公所將於11日下午2時起，舉辦「Hello吉安童樂會」，「哈囉公園」將正式亮相，當天除了有健走活動外，還有玩具回收日、說故事及健檢活動，現場將由慈濟科技大學設置的高齡輔具體驗、健康檢測項目，以及親子互動遊戲，意者請攜帶借書證，至吉安圖書館或慶豐閱覽室服務台借4本書，即可填寫報名表，限額50組。

詳細活動資訊，可上吉安鄉公所臉書查詢。