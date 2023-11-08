台東金剛大道 休耕期景觀欠規畫

台東金剛大道海天一色美景不遜於伯朗大道，每年吸引無數遊客造訪，議員指休耕期間雜草叢生，連基本公廁都沒有，應有整體規畫，別讓遊客拍完照就離開；縣長饒慶鈴表示，金剛大道周遭都是私人農地，將協助公所整合地主意見，才能進一步整體規畫。

長濱鄉東13線1至2公里處以梯田及無敵海景著稱，筆直的產業道路從山坡往下延伸，猶如通往太平洋彼端，由於附近有金剛山，所以這條道路又稱「金剛大道」，東管處官網介紹，金剛大道無邊際壯闊視野，媲美縱谷「伯朗大道」。

議員嚴惠美昨在議會質詢指出，金剛大道兩側休耕農地愈來愈多，6月辦完馬拉松賽事後，兩側農地荒涼長滿雜草、凌亂景觀，上廁所也不方便，縣府有無整體規畫構想？

饒慶鈴表示，縣府嚴審金剛大道附近農舍建造及太陽能光電板申請案，兩旁農地多屬私人土地，公部門難規範，鄉公所曾與地主溝通盡量保持原貌，但僅止於道德勸說，要成為像池上萬安居民高度共識不容易。

嚴惠美建議，金剛大道休耕農地可營造花海景觀，或媒合有意耕作者承租農地，另自行車道動線上也可規畫咖啡及農特產品展售，把遊客留下來創造部落商機。

交觀處說，單車觀光政策會與東管處討論，地主農地復耕需相關局處一起努力。