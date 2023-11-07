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11日發票換日曆、月曆和桌曆 限量小熊維尼等卡通桌曆

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
11日發票換月曆、日曆、桌曆，基隆水果月曆有施政亮點。記者游明煌／攝影
11日發票換月曆、日曆、桌曆，基隆水果月曆有施政亮點。記者游明煌／攝影

2024龍年即將到來，基隆市政府為鼓勵民眾消費使用載具，索取雲端發票取代紙本發票節能減碳，11日周六在3處地點舉辦發票兌換月曆、日曆、桌曆活動，每人可在月曆、日曆、桌曆3項中，選其中的2項各1本兌換。今年更新增兒童喜歡小熊維尼等四款授權卡通桌曆供限量兌換。

市長謝國樑與稅務局長歐秋霞、市府發言人余治明今天上午說明，今年出版結合施政亮點與卡通人物，兼顧老中青三代需求推出日曆、水果月曆、桌曆，每年吸引民眾踴躍排隊兌換，很快就兌換一空。

今年更新增兒童喜歡小熊維尼、Hello Kitty、哆啦A夢、史努比四款授權卡通桌曆供限量兌換。

水果月曆封面結合龍年的火龍果吸睛，內頁水果讓人垂涎欲滴，在月曆下方分享，包括行人友善綠斑馬與綠腳ㄚ、國門廣場玻璃屋、微笑港灣海洋Cafe、麗都蝶客花園AR與鯨鯊共舞、潮境海灣節國際帆船賽、七夕煙火秀、海洋老鷹嘉年華、基隆潮藝術作品、室內兒童樂園等城市施政亮點、熱門打卡景點照片。

兌換時間為11日周六上午8時30分起，兌換地點包括基隆市安樂區稅務大樓一樓、七堵區行政大樓一樓、信義區公所3處。民眾只要捐出112年9到12月紙本發票6張或3張雲端發票，即可兌換精美稅務月曆1本或桌曆1本；捐出112年9到12月紙本發票8張或4張雲端發票可兌日曆1本。月曆1480本、日曆385本、桌曆230本，共2095本，兌為為止。

稅務局募集發票將全數捐給公益慈善團體，另推出電子月曆，可於稅務局網站/宣導園地/宣導文宣供免費下載。

11日發票換月曆、日曆、桌曆，基隆水果月曆有施政亮點。記者游明煌／攝影
11日發票換月曆、日曆、桌曆，基隆水果月曆有施政亮點。記者游明煌／攝影

發票 月曆 卡通

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