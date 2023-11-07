建商欠稅逾億豪宅拍賣4090萬 國家僅能先分百餘萬

基隆市羅姓建商的公司欠稅超過1億元，法務部行政執行署宜蘭分署拍賣名下在暖暖的豪宅，首拍底價6385萬元、二拍5109萬元流標，三拍4090萬元由具債權的租賃公司承受。這棟豪宅賣出後，政府可先取得地價、房屋、土地增值和營業稅共百餘萬元，但因要優先分配給扺押權，所以大筆國稅暫難追回。

這家建商是宜蘭分署口中的基隆地區欠稅大戶，公司被拍賣豪宅位在暖暖區暖暖街知名建案的1、2樓，建物面積約108坪，擁有前後陽台、綠地花園及地下2樓5個平面停車位。房子因在東勢坑溪畔，環境清幽。

羅姓建商的兒子等人目前住在屋內，且非點交個案，首拍依市價定價，二拍打八折，三拍再打八折仍乏人問津，最後由債權公司出面承受。據了解，債權公司和建商人員似是相約而來，雙方可能已有默契。

宜蘭分署表示，這家建商共欠承受豪宅的租賃業者8000多萬元，租賃業者也有向法院聲請拍賣抵押物，但因分署先啟動拍賣作業，所以法院交由分署執行，並在昨天三拍時結案。

租賃業者是以債權承受這間豪宅，也就是說不用拿出錢來買下，直接用債權折抵。豪宅售出後轉手，政府可以先分到執行費，接著收取地價稅、房屋稅5、60萬元，加上代徵的營業稅、土地增值稅，估計共在160萬元到180萬元之間。