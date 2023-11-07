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台東長濱金剛大道景色「落漆」 議員憂遊客不會再來

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東長濱鄉只種植一期稻作，進入休耕期後，金剛大道兩側全是雜草。圖／嚴惠美提供
台東長濱鄉只種植一期稻作，進入休耕期後，金剛大道兩側全是雜草。圖／嚴惠美提供

台東金剛大道海天一色景色不遜於伯朗大道，每年吸引無數遊客造訪。議員嚴惠美指出，休耕期間雜草叢生，連基本公廁都沒有，應有整體規畫，別讓遊客拍完照就離開。縣長饒慶鈴表示，金剛大道周遭全是私人農地，將協助公所整合地主意見，才能進一步整體規畫。

長濱鄉東13線1至2公里處以梯田及無敵海景著稱，筆直的產業道路從山坡往下延伸，猶如通往太平洋的彼端，由於附近有金剛山，所以這條道路又稱「金剛大道」。東管處官網介紹，金剛大道無邊際的壯闊視野，可與縱谷的「伯朗大道」相媲美。

議員嚴惠美今天質詢指出，金剛大道兩側休耕農地愈來愈多，6月辦完馬拉松賽事之後，兩側農地荒涼長滿雜草，凌亂景觀十分可惜，上廁所也不方便，遊客來了一次兩次，第三次就不想來了，縣府有無整體規畫構想？

縣長饒慶鈴回應，縣府有嚴格審核金剛大道附近的農舍建造及太陽能光電板申請案，兩旁農地大部分是私人土地，公部門很難去規範，鄉公所曾跟地主溝通，要求盡量保持原貌，不過僅止於道德勸說，要成為像池上萬安居民高度共識不容易。

嚴惠美建議，池上伯朗大道規畫得很好，金剛大道休耕農地可營造花海景觀，或媒合有意耕作者承租農地，另在自行車道動線上也可規畫咖啡及農特產品展售，要把遊客留下來，創造部落商機。

交觀處表示，單車觀光政策會跟東管處進一步討論，地主農地復耕需要相關局處一起討論與努力。

台東縣議員嚴惠美為地方發聲，要求縣府珍惜美景妥善規畫金剛大道。記者徐白櫻／攝影
台東縣議員嚴惠美為地方發聲，要求縣府珍惜美景妥善規畫金剛大道。記者徐白櫻／攝影
東13線長光部落產業道路又稱為金剛大道，夏天時期金黃稻浪會跟海濤相互呼應，吸引許多遊客拍照打卡。記者徐白櫻／攝影
東13線長光部落產業道路又稱為金剛大道，夏天時期金黃稻浪會跟海濤相互呼應，吸引許多遊客拍照打卡。記者徐白櫻／攝影

農地 伯朗大道 議員

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