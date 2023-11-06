基隆寵物銀行整建延宕 重新發包拚2024年中啟用

基隆市府斥資新台幣1.23億元整建寵物銀行，工程於民國109年10月開工，原定今年1月29日完工，但工程延宕。市府表示，已與廠商終止契約，預計月底重新發包，明年6月啟用。

中國國民黨籍基隆市議員連恩典、無黨籍基隆市議員林旻勳及陳冠羽、民主進步黨籍基隆市議員施偉政及吳驊珈，今天在市議會質詢時都關心寵物銀行工程延宕及寵物公園進度問題。

基隆市政府產業發展處長林鼎超答詢，目前寵物銀行工程缺失大致包括樓梯歪斜及寬度與高度不一、監視網路系統不符規格、污水排水系統功能不符合設計要求、自來水加壓站滲水、未依圖填沙、樓梯下儲物空間、殘障廁所等多處漏水等。

林鼎超表示，市府今年10月31日與廠商終止寵物銀行整建工程契約，該扣的工程款及違約金已依照契約執行，希望能有新廠商接手改善上述缺失，預計月底重新發包，工期預估需要5個月，希望能在明年5月完工、6月啟用。

此外，基市府編列500萬元經費，計畫在暖暖運動公園約1000平方公尺綠地建置基隆市首座寵物公園，現已完成設計，但工程尚未發包，原先預定年底完工。

林鼎超指出，寵物公園因預算編列在動物保護防疫所，動保所人員可能對工程相對沒有那麼瞭解，工程確實有所延宕，已請產業發展處大地及農漁工程科接手，預計明天上網招標，工期預計90天，希望能在明年2月底或3月完工，提供市民舒適的使用空間。