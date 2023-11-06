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台東鐵花村音樂聚落熄燈縣府是元凶？ 饒慶鈴喊冤
台東鐵花村音樂聚落年底熄燈，議員章正輝關心未來發展，質疑是否租金上漲及縣府沒有給予應有協助。台東縣長饒慶鈴表示，縣府是最簡單的苛責對象，租金僅微幅調整，歷年投入很多經費整理場地，也協助爭取中央經費，音樂人還在沒有離開，未來營運方向會再思考。
台東縣議會今天總質詢，議員章正輝指出，八八風災後，台灣好基金會經營的鐵花村音樂聚落給很多音樂人舞台，乘載很多台東美好印象，怎會有人說租金一直漲，到底熄燈原因為何？很多人都在講縣府沒幫忙。
饒慶鈴答詢回應，很多人誤會整個鐵花村都會消失，其實鐵花村市集及波浪屋等地都還在，我們也希望音樂劇落繼續存在，但只能尊重基金會決定，縣府是最簡單被苛責的對象，真正離開原因她也無法理解。
饒慶鈴說，鐵花村租金僅微幅調漲，周遭都是同步調整，租金應該不是主因，事實上縣府團隊投入很多經費整理場地，協助處理音響互相干擾問題，另協助爭取中央經費，縣府非常尊重他們的自主性，只要有需求都會幫忙。
章正輝指出，很多音樂人從鐵花村音樂聚落發跡，縣府要繼續協助，有沒有想整合或媒合其他人接手推動，這樣音樂人才搖籃才不會斷掉。
饒慶鈴說，鐵花村音樂聚落結束，「只有基金會離開，音樂人都沒有離開」，目前會先給予基金會一點時間，後續再來努力。
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