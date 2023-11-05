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新移民他愛宜蘭 綠色影展陳祥豪導演心疼「未聞鳥啼」
年僅30歲的紀錄片導演陳祥豪，是6年前從高雄搬來宜蘭的新移民，投入友善耕種，同時兼做影像工作，在這片土地上展開他的斜槓人生。這次宜蘭國際綠色影展開幕片選擇他拍攝的《未聞鳥啼》，紀錄鳥友觀察到的鳥類數量越來越少，反觀農舍間數越來越多的現象。
「你有多久沒有聽到鳥叫的聲音？」很多水鳥及候鳥會來宜蘭棲息，其中彩鷸雖不是宜蘭獨有鳥類，但牠喜歡棲息在不受汙染的田邊及水池附近，宜蘭因生態環境不錯，早年彩鷸數量很多。不過根據退休老師余遠猛長達35年來鳥況觀察經驗，現在彩鷸比以前少了。
彩鷸有一種特殊的叫聲，余遠猛以月曆紀錄，只要看到彩鷸現蹤就在當天的日期畫上一個斜槓，聽到彩鷸聲音，再畫上一槓，就形成一個打叉。從陳祥豪拍攝的紀錄片發現，打叉叉的天數變少，很多田地變成農舍。
陳祥豪試圖找尋如何讓農舍與鳥類平衡的作法，於是拜訪壯圍鄉新南村「田董米」創辦人林哲安，林為了守護鳥，先守護稻米，從念研究所時就投入耕種，他採用比較高的價格與農民契作，說好不灑農藥，逐漸擴大守護面積，見鳥飛來啄食稻米，他開心，幾年下來種出「田董米」。
陳祥豪是國立陽明交通大學傳播與科技學系畢業，同學們畢業當記者或廣告人，他念書時製作專題接觸紀錄片產生興趣，畢業製作跑到宜蘭拍紀錄片《友米真好》，2017年決定搬到宜蘭種田，成為新移民。
他比宜蘭人還更愛宜蘭，在這片土地上陸續拍了《未聞鳥啼》與《憨地主》等紀錄片，還曾榮獲神腦基金會鼓勵記錄片的最佳技術獎。他說，拍片時面臨一個問題，可能今年承租的地，明年地主收走了拿去蓋房子或賣掉，下次要拍時就不見了，其實宜蘭真的很適合居住，希望大家共同保護，才能夠享受這樣的自然環境。
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