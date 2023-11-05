封14年劉銘傳隧道將開放 證實有台灣葉鼻蝠育幼盼保育

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉14年後，計畫今年底前重新開放，3月間施作光環境及入口意象工程正驗收及改善缺失。據了解，修復過程中曾飛出蝙蝠，基隆鳥會證實，確定有「台灣葉鼻蝠」育幼，秋冬季可能會有更多種類及數量的蝙蝠進入度冬，建議要總量管制、監測生態保育。文化局說，為保護隧道內生態，將採預約制以降低干擾。

網紅景點三貂嶺生態隧道，在開放後傳出原有台灣葉鼻蝠數量減少。目前基隆打算年底開放參觀的劉銘傳隧道，保育人士盼能引以為鑑。

劉銘傳隧道是台灣首座鐵路隧道，是目前僅存清領時期興建之鐵路隧道，14年前因為內部坍方封閉，市府去年完成整修，今年進行隧道光環境及入口意象形塑工程。

文化局表示，清法戰爭後，台灣首任巡撫的劉銘傳著手建造鐵路，劉銘傳隧道1888年動工，因獅球嶺山勢高聳，東半部是硬砂岩，土質結構複雜，山壁開鑿不易，隧道全長235公尺，卻分成7段分別以紅磚、觀音山石等不同材質交錯構築，見證了百年前的施工艱辛。

8月時曾會勘生態，基隆鳥會理事長沈錦豐向文化局說，目前確定有台灣葉鼻蝠育幼，秋冬季可能會有更多種類及數量的蝙蝠進入度冬。

沈錦豐建議朝多贏的方向思考，包括蝙蝠保育、觀光、環境教育及社區參與。開放前或開放時搭配監測，包括溫濕度變化、人數、蝙蝠種類及數量、季節差異等。

沈錦豐說，隧道八堵端水溝內很多螺類，不排除有幼蟲水生的黃緣螢，建議可以進行夜間調查，明年5月中旬春天螢火蟲季後再開放，先調查有多少蝙蝠進入度冬，並進行夜間生態調查。並協助當地嘉仁社區志工長期監測蝙蝠生態、守護導覽及生態調查等。