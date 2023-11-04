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台9線瑞穗測速桿 登花蓮測速王

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

台9線花蓮縱谷路段寬廣筆直，是飆速熱點，花蓮警方今年2月在瑞穗鄉富源至瑞北路段增設兩處固定測速照相桿，其中250.8公里處的照相桿，短短9個月就取締2萬1000多件，登上全縣測速王。警方表示，將加裝警示標誌，提醒用路人減速慢行。

台9線245至253公里、花東縱谷安全景觀大道瑞穗富源至瑞北路段，在2019年拓寬後，因為沒有中央分隔綠帶，路幅寬，不少汽機車行經這個路段，一不小心就容易超速。警方統計，2019年8月中旬到今年2月底，共發生8件死亡車禍，還有81件受傷。

縣警局為提醒用路人遵守速限，降低風險，在台9線248.1公里及250.8公里，分別設一處固定測速照相設備，今年2月7日啟用，到上月底，250.8公里處瑞北段測桿已取締2萬1008件，是全縣測速照相取締件數最多。

交通隊表示，該路段具潛在風險，才爭取經費增設固定式測速照相設備，希望遏止違規，保障用路人安全。

警方分析，在該路段遭取締的違規樣態包括酒駕、未注意車前狀態等，將加裝速限牌等警示標誌，提醒民眾依號誌及速限指示行駛，也會增防護設備，提升道路安全。

測速 速限

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