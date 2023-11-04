台東音樂聚落 鐵花村年底熄燈

台東市「鐵花村」享負盛名，開創「鐵花村」的台灣好基金會前晚宣布鐵花村年底將畫下句點，讓許多人錯愕不已，鐵花村音樂總監鄭捷任表示，基金會是非營利組織，經多年考慮決定先退出此營利蛋黃區，但仍會在台東推展文化公益活動。

鄭捷任表示，消息雖突然，基金會想改善鐵花村營運已多年，基金會是非營利組織，深耕地方教育和文化提升，鐵花村在這個地方的音樂展演也有些成績，看到台東近期發展蒸蒸日上，持續在此營運似乎有點尷尬。

「避免成為大家的包袱！」鄭捷任說，鐵花村是台東市蛋黃區，基金會考量後決定轉型，鐵花村先結束掉，但鐵花村長期培育的力量、人才不會消失，會持續開枝散葉，基金會仍在台東推展公益或其他可能性。

台東縣副縣長王志輝表示，台灣好基金會這10年在此成立音樂聚落，為地方付出有目共睹，縣府很感謝，得知他們要離開也覺得遺憾，尊重基金會決定，他們若有其他地點發展需求，縣府樂於協助。

縣府將重新規畫此區發展，希望能繼續展現更多台東風貌。

台灣好基金會2009年到台東，2年時間在荒涼鐵花路旁、500坪土地成立鐵花村音樂聚落，13年來除辦理音樂展演，也培育部落青年演出、提振原民文化，鐵花村音樂聚落漸成為地方焦點、帶動周邊發展，有了市集、鐵花新聚落，鐵花村成為台東市區觀光景點代名詞。