宜蘭中山公園新地標「蘭城古今」 炫彩美景打卡熱點

宜蘭市中山公園現在有全新打卡地點了！宜蘭市公所今年為配合112年蘭城Chill藝節，邀請宜蘭出身的藝術家呂秉承設計，以宜蘭城的歷史與文化為主題術，打造高5公尺的裝置藝「蘭城古今」，陽光照射下五彩繽紛，夜晚時還會打燈，公所盼以此吸引更多遊客駐足欣賞。

宜蘭市中山公園是市內重要地標，市公所明後兩天將在中山公園辦理蘭城Chill藝節，代替過去的丟丟銅國際音樂節。市公所表示，為了配合Chill藝節，今年度規畫在中山公園新增2項裝置藝術，除了牌樓前的「蘭城古今」，還有公園步道周圍的「九芎年代」用文化櫥窗的方式介紹宜蘭市的歷史。

設計者呂秉承是宜蘭子弟，是國際知名藝術家，他感性表示自己此前未曾在宜蘭創作裝置藝術，「蘭城古今」與「九芎年代」作為第一批故鄉的創作，希望以過去居民種植於城牆外的九芎，喚醒居民的歷史記憶；「蘭城古今」的造型就是九芎蒴果，5個瓣上分別以護城河、信仰、建築、工藝與小吃刻畫在地文化。

至於「九芎年代」，呂秉承表示是以樹木造型，設計城與自然結合的「櫥窗」，6個櫥窗分別介紹宜蘭舊城的歷史，如日治時期的護城河、中山公園光復前後的歷史等等，用老照片和公園場景的對照，訴說宜蘭是近年的演變，喚醒在地人的記憶。