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台東鐵花村經營13年年底畫句點 居民驚訝直呼可惜期待轉型

聯合報／ 記者徐白櫻蔡世偉／台東即時報導
台東鐵花村年底吹熄燈號，當地居民直呼可惜。記者徐白櫻／攝影
台東鐵花村年底吹熄燈號，當地居民直呼可惜。記者徐白櫻／攝影

台東鐵花村將在今年畫下句點，當地居民與遊客都感到驚訝，認為好不容易形成的藝文商圈聚落就這樣沒了，相當可惜。台東縣長饒慶鈴表示，尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助。

台東知名景點鐵花村，負責經營的「台灣好基金會」卻突然宣布鐵花村將在今年底畫下句點，台東縣長饒慶鈴也在社群貼文表達感謝。她表示，台灣好基金會設立「鐵花村音樂聚落：慢市集」帶給台東十多年美好音樂饗宴，並培育無數在地音樂人才，帶給這座城市光榮感。相信大家都不捨它的離開，但縣府尊重「台灣好基金會」的決定，也會提供必要的行政協助。

饒慶鈴並引述聖經的話表示，鐵花村今日經營雖畫下句點，其實早已在台東播出無數音樂果實。「對於懷抱著希望和夢想的音樂人呀，只要心還在，一切未完待續，且讓我們共同承擔責任繼續向前邁進。」

對於鐵花村即將謝幕，附近居民對於鐵花村即將歇業感到相當驚訝，有人說自己從高中開始就經常來鐵花村看表演，這裡是很多當地音樂人的表演舞台，有人則表示鐵花村從默默無名到全國都知道台東有個文藝商圈叫鐵花村，是外地遊客來台東必來之地，大家的朋友希望只是轉型而不是消失。

鐵花村 饒慶鈴 台東

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