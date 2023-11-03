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2億工程款泡湯 議員批決策草率

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

台東縣政府為紓解富岡路段交通壅塞闢建東44線道路，動工後因加路蘭部落反對喊卡，縣府只好與廠商中止契約、歸返徵收土地，近2億經費泡湯。議員林東滿指責，東海岸居民爭取多年才獲前瞻計畫支持，最後因少數人反對停止，過程草率。縣府表示，新闢道路才需要啟動部落諮商權，日後將增訂規範以免發生類似爭議。

東44縣道今年5月動工，加路蘭部在8月1召開第3次會議推翻前兩次決議，強烈反對興建。台東縣長饒慶鈴8月10日宣布放棄，已跟廠商終止契約，改向公路局爭取東海岸道路拓寬成四線道。

議員林東滿昨質詢指出，富岡路段是台11線交通瓶頸點，豈可因為少數人反對影響多數人通行權益，若改拓寬台11線會通過更多部落，難度更高，「簡直是天邊的彩虹」。

饒慶鈴回應，今年初啟動計畫時有跟居民溝通，卻出現推翻前面決議情況，縣府無法針對沒有決議的決議做事，也很為難。

「我尊重原住民基本法，但不希望公共建設因此受影響」，林東滿說，台東300多個部落若都要取得同意，所有公共工程全部都不用動工了。

原民處長方銘總說，計畫中止後，台東市公所認定，東44道路無須部落諮商同意，所以此案從頭至尾沒有進入相關程序。建設處長蔡勝雄說，依「原基法」，新闢道路才需諮商同意，會建議中央拿掉公共設施部分，不然公路局相關新闢或拓寬計畫都要先諮詢社區、部落，很多已核准案可能發生類似東44線狀況。

議員 饒慶鈴

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