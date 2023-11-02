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台東鐵花村今年底將熄燈 網友一片嘆息

聯合報／ 記者王昭月／台東即時報導
台灣好基金會在官網公告，台東鐵花村將吹熄燈號。圖／翻攝自台灣好基金會官網
台灣好基金會在官網公告，台東鐵花村將吹熄燈號。圖／翻攝自台灣好基金會官網

台東市「鐵花村」享富盛名，沒想到台灣好基金會今天卻突然宣布鐵花村將在今年底畫下句點，讓網友錯愕不已，指失去鐵花村，對台東真的是很沈重的損失。

鐵花村將吹熄燈號，網友好難過，紛質疑「怎麼回事阿」，「難以接受」，「怎麼會結束呢？這樣就少一個讓一些歌手表演的地方了」、「沒有鐵花村的台東，會好像失去了什麼」。

台東鐵花村於2010年7月31日成立，歷經多年努力，成為台東著名景點，沒想到將畫下休止符。

台灣好基金會在「鐵花村音樂聚落‧慢市集」官方臉書發出公告，指出基金會從2009年到台東蹲點，花2年的時間才在一片荒涼的鐵花路點上第一盞燈，為台東帶來不一樣的面貌。鐵花村成立至今已超過13年，除音樂展演活動外，也擔負起培育部落年輕人的責任，如今已為台東完成翻土打底的工作，將於今年12月31日畫下圓滿句點。

基金會在公告裡感性地說，「謝謝前前後後加入鐵花村、一起工作一起生活的每一個人，因為有他們的付出，才有鐵花綻放。」

歌手高蕾雅在臉書感嘆，知道鐵花村要熄燈了，一時之間有點難接受。

鐵花村 台東

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