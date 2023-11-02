地目可望解決 議員爭取經費啟動礁溪五峰旗風景區再造

宜蘭礁溪鄉五峰旗風景區素有蘭陽八景美名，遊客必訪景點，受限土地編定非遊憩用地，無法投入經費進行老舊設施改善，逐漸沒落。縣政府與議員今天前往會勘，縣長林姿妙要求工旅處會同水資處及建設處即刻進行規劃，明年向中央爭取經費進行建設。

五峰旗風景區年度遊客總人次，近2年於縣轄景點均排名在前五名，2021年排名第三名，2022年排名第四名。不過疫情後遊客人次，目前五峰旗風景區仍未恢復到疫情前水準，以2023端午節連假3天同期比較，108年為1萬1300人次，112年為4994人次，大約為疫情前的近5成。

另外，五峰旗風景區民國75年就已劃設，受限於都市計畫土地並非遊憩用地，無法投入經費進行老舊設施改善，就連原本步道入口的攤販市集也不如從前熱鬧。

縣議員林聰池今年5月在縣議會要求工旅處針對五峰旗風景區提出專案報告，今天共有縣長林姿妙、林聰池及吳宏謀議員、縣府工商旅遊處、水利資源處、建設處及礁溪鄉公所到場會勘。

林聰池表示，五峰旗是許多礁溪鄉親的共同回憶，不論是三層瀑布、金狗毛（蕨類）、烤香腸或是得子口溪攔沙壩，在過去也都是許多觀光客來到礁溪必訪的地方，縣政府應重視五峰旗的整體環境規劃和維護，傳承給下一代子孫。

他說，近幾年熱門登山景點「抹茶山」，可以從五峰旗風景區進入步道，更應該將整體做好規畫，除了修繕老舊步道設施，也要朝友善生態環境規劃，重新找回宜蘭觀光的新亮點。

吳宏謀議員同意五峰旗風景區重新再造活化，過去任職鄉長時期就因預算不足而交給縣府管理，因此縣政府更應該向中央爭取經費重建五峰旗，吸引觀光人潮，帶動經濟發展。