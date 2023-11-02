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宜蘭國際綠色影展後天開幕 開幕禮爽吃爆米花、送年曆
第13屆2023宜蘭國際綠色影展後天登場，首日在羅東文化工場播放5部戶外影片都很精采，民眾到場透過300吋戶外LED電視牆，盡情從下午爽看電影到晚上，開幕片是《未聞鳥啼》，主辦單位免費提供開幕禮包括爆米花、茶飲，前300位可獲彩鷸版畫作品製成的限量年曆，機會難得。
縣環保局表示，為了鼓勵民眾參與，這次開幕特別以版畫家何華仁先生的彩鷸版畫作品製成影展紀念年曆，送出300份給開幕片民眾，免費提供爆米花、冷熱茶飲，請民眾自備環保杯，不提供免洗杯，開幕限量禮從後天下午1時40分開始發放，不能代領。
4日下午2點30分開幕片放映《未聞鳥啼》，接著是《綠色星球：人類世界》強片，邀請陳祥豪導演、余遠猛老師及中央氣象局前局長鄭明典進行映後座談，傳達在地兼具國際的環境意識；傍晚5點30分播放宜蘭版畫家何華仁《鋒中有鷹》、本土語言發音的《暗時挽花》及太魯閣族關於獵人和狩獵故事的《Ndaan Mpmaduk 入山》，每部片都有生態教育意義。
這次影展以國際視野、在地觀點和小綠芽3大主題，挑選46部國際與台灣生態環境紀錄片，影展為期43天，全部場次免費免索票；戶外場有11場次，採戶外型的LED電視牆不受光線影響，白天晚上都能欣賞，除了在羅東文化工場廣場、羅東鎮立圖書館及宜蘭市立圖書館定點播映35場次，另規劃移動電影院前往各鄉鎮市播映。
5日下午起在羅東文化工場接續有6部影片，其中下午2:20分播放榮獲今年金鐘獎最佳兒童節目獎的《叫我野孩子》；另有集章送好禮，11月4日至12月16日期間觀賞任何1場次電影均可蓋章1格，集滿3場次可兌換紀念卡套，集滿6場次可兌換收納網袋，紀念卡套跟收納網袋擇一，送完為止，更多資訊請上宜蘭國際綠色影展粉絲頁查詢。
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