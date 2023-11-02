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部落反對！東44線道路工程款泡湯 議員轟縣府決策草率
台東縣府為紓解富岡路段交通壅塞闢建東44線道路，動工後因加路蘭部落反對喊卡，縣府只好與廠商中止契約、歸返徵收土地，近2億經費泡湯。議員林東滿指責，東海岸居民爭取多年才獲前瞻計畫支持，最後因少數人反對停止，過程草率不合理。縣府表示，新闢道路才需要啟動部落諮商權，日後增訂規範以免發生類似爭議。
東44縣道今年5月動工，加路蘭部落在8月1召開第三次會議推翻前兩次決議，強烈反對興建。台東縣長饒慶鈴8月10日宣布放棄，目前已跟廠商終止契約，啟動後續善後程序，改向公路局爭取東海岸道路拓寬成四線道。
林東滿上午質詢指出，富岡路段是台11線交通瓶頸點，反對者是否全部有代表性令人質疑，豈可因為少數人反對影響多數人通行權益，若拓寬台11線會通過更多部落，困難度更高，「簡直是天邊的彩虹」。
饒慶鈴回應，決策過程沒有很快，今年初啟動計畫，也有跟居民溝通，但卻出現後面決議推翻前面決議情況，過去很少這樣，對縣府來說也沒有辦法，無法針對沒有決議的決議來做事，事後有啟動檢討。
「我尊重原住民基本法，但不希望公共建設因此受影響。」林東滿說，台東300多個部落，若都要取得同意，是否所有公共工程全部都不用動工了，難不成要興建高架橋或海底隧道才能解套。
原民處長方銘總說，計畫中止後，台東市公所認定，東44道路無須部落諮商同意，所以此案從頭至尾沒有進入相關程序，日後會訂定規範。建設處長蔡勝雄進一步說明，原基法在道路部分的規範，新闢道路才需要諮商同意，會向中央建議公共設施部分應該拿掉，不然公路局相關新闢或拓寬等計畫都要先諮詢社區、部落取得同意，很多已核准案可能發生類似東44線狀況。
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