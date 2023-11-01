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大武崙戲水越線首罰 開水聯盟抗議

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺斃事件，市府事後拉近警戒線並宣布越線開罰，市府前天開罰首件越線程姓男子1萬5000元，立槳玩家串連11月4日到沙灘集體下水抗議。中華民國開放水域聯盟昨發聲明抗議海禁，質疑基隆市府越線開罰無法源依據；市府說，一切依發展觀光條例處理，堅持從嚴告發。

市長謝國樑昨回應，開放水域應該要有方向，施政要以市民和觀光客安全為考量，不能再有人在此喪失生命，這是市府的底線。謝國樑說，他能理解民間團體盼開放水域的陳情訴求，但大武崙沙灘真的有些風險，若泳客沒有注意到，隨時會危及生命。

中華民國開放水域聯盟發聲明質疑基市府越線開罰缺乏合理性，理事長李元治說，發展觀光條例要發展觀光，不是阻礙觀光，市府人員可參考較先進縣市做法或廣徵意見，切勿閉門造車。

開放水域聯盟義工Jason指出，應改善的是管理層面問題，而不是限制和妨害人民人身自由的封鎖海域，希望政府可從消極性禁止，邁向積極型的水域警覺教育。

沙灘 謝國樑 基隆

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