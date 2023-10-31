快訊

「點點心」中央廚房爆工安事故！員工手指被機器壓斷 老闆阿緯發聲了

麻辣鍋餐桌「住整窩蟑螂」超驚悚 業者致歉：停業3天

郭台銘連署涉賄案前中常委遭羈押 國民黨發聲了

立槳玩家將「集體下水」抗議大武崙海禁 謝國樑：不能再有人喪命是底線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
開水聯盟將抗議大武崙海禁，謝國樑：安全是最重要考量。記者游明煌／攝影
開水聯盟將抗議大武崙海禁，謝國樑：安全是最重要考量。記者游明煌／攝影

基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，26日又有2人超過警戒線玩立槳，挨批不要命，市府昨表示將依違反發展觀光條例開出首張罰單，立槳玩家串連11月4日集體下水抗議禁海。市長謝國樑今回應，開放水域是應該要有方向，但施政要以市民和觀光客安全為主要考量，不能再有人在此喪失生命，這是市府的底線。

中華民國開放水域聯盟理事長李元治今天發聲明表示，發展觀光條例不是讓地方政府這樣用的，是發展觀光，不是阻礙觀光，聯盟今天聲明將抗議海禁，質疑基隆市政府越線開罰無依據，閉門造車。

謝國樑今天參加活動時回應說，民間的團體因為開放的水域要陳情，他能理解，當天會安排消防局準備救生艇維護水上安全。大武崙沙灘真的有一些風險，一般泳客如果沒有注意，隨時會危及生命。

謝國樑表示，雖然開放水域是應該要有的方向和政策，但施政還是要以市民和觀光客的安全為主要考量，兩者可能會有一些衝突，但市府必要時會做一些拿捏，市府不會去阻撓陳情，是要表達心態和想法。

謝國樑坦言，如果沒有任何限制，讓泳客在不了解海象、地形，動不動就越界，如果最後又喪失生命，這是市府無法承受的，市府會繼續執法。

謝國樑指出，不同的水上活動有不同的風險，警戒線不容易畫分得清楚，每個人水性也不同，但有警戒線是必要的，民間團體的訴求會來再討論，「保障民眾的生命安全，不想任何人有任何理由，在大武崙沙灘再喪失生命，這是我們的底線。」市府必須要有所做為。

如果故意越界要如何處理？謝國樑說，當天他們是要陳情，重點不是去處罰，而是維護他們的安全，他們的訴求他理解，但市府要保護民眾的安全，也希望他們能夠諒解。

開水聯盟將抗議大武崙海禁，謝國樑：安全是最重要考量。記者游明煌／攝影
開水聯盟將抗議大武崙海禁，謝國樑：安全是最重要考量。記者游明煌／攝影

謝國樑 立槳 基隆

延伸閱讀

回響／大武崙沙灘又傳越線挨批「不要命了」 基市府將直接開罰

大武崙沙灘玩立槳越線罰1萬5 水上玩家串連反「海禁」

大武崙沙灘3死後越界首罰 開水聯盟聲明反海禁集體下水

相關新聞

立槳玩家將「集體下水」抗議大武崙海禁 謝國樑：不能再有人喪命是底線

基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，26日又有2人超過警戒線玩立槳，挨批不要命，市府昨表示將依違反發展觀光...

太魯閣白楊步道隧道土石崩塌 僅開放至第一觀景平台

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道昨天深夜發生大量巨石坍塌，管理處推測是受到風化影響，由於巨石擋住隧道口，將請廠商查看是否能...

基隆明年9月起推動共享電動汽機車、自行車 未限定廠商

雙北推行公共自行車YouBike多年，基隆遲遲沒有共享運具，基隆市政府交通處今天說，為建構環保及友善運輸環境，規畫自明年...

年底選舉紛擾讓釋迦輸陸增變數？ 饒慶鈴：與政治無關

台東縣政府努力今年底讓鳳梨釋迦重啟輸入大陸之門，縣長饒慶鈴表示，日前赴大陸商談通路，可望未來透過天津港讓釋迦擴大銷售至北...

花蓮千年玻璃珠解開身世之謎 源自南亞印度文物

花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土，距今約千餘年的一粒紅色玻璃珠，去年10月被送往美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field M...

大武崙沙灘3死後越界首罰 開水聯盟聲明反海禁集體下水

基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，市府事後拉近警戒線並公布越線開罰，26日本報獨家直擊2人越線玩立槳，挨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。