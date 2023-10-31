立槳玩家將「集體下水」抗議大武崙海禁 謝國樑：不能再有人喪命是底線

基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，26日又有2人超過警戒線玩立槳，挨批不要命，市府昨表示將依違反發展觀光條例開出首張罰單，立槳玩家串連11月4日集體下水抗議禁海。市長謝國樑今回應，開放水域是應該要有方向，但施政要以市民和觀光客安全為主要考量，不能再有人在此喪失生命，這是市府的底線。

中華民國開放水域聯盟理事長李元治今天發聲明表示，發展觀光條例不是讓地方政府這樣用的，是發展觀光，不是阻礙觀光，聯盟今天聲明將抗議海禁，質疑基隆市政府越線開罰無依據，閉門造車。

謝國樑今天參加活動時回應說，民間的團體因為開放的水域要陳情，他能理解，當天會安排消防局準備救生艇維護水上安全。大武崙沙灘真的有一些風險，一般泳客如果沒有注意，隨時會危及生命。

謝國樑表示，雖然開放水域是應該要有的方向和政策，但施政還是要以市民和觀光客的安全為主要考量，兩者可能會有一些衝突，但市府必要時會做一些拿捏，市府不會去阻撓陳情，是要表達心態和想法。

謝國樑坦言，如果沒有任何限制，讓泳客在不了解海象、地形，動不動就越界，如果最後又喪失生命，這是市府無法承受的，市府會繼續執法。

謝國樑指出，不同的水上活動有不同的風險，警戒線不容易畫分得清楚，每個人水性也不同，但有警戒線是必要的，民間團體的訴求會來再討論，「保障民眾的生命安全，不想任何人有任何理由，在大武崙沙灘再喪失生命，這是我們的底線。」市府必須要有所做為。