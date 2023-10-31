基隆明年9月起推動共享電動汽機車、自行車 未限定廠商

雙北推行公共自行車YouBike多年，基隆遲遲沒有共享運具，基隆市政府交通處今天說，為建構環保及友善運輸環境，規畫自明年9月起，分年分期逐步推動低碳共享運具政策，範圍包含電動機車、自行車及電動汽車，並循法定程序公開尋找具資格且有意願的業者共同推動，且並沒有限定特定系統廠商。

市府交通處長王圳宏說，基隆、台北、新北及桃園四市為一個密不可分的生活圈，而其他三市已設置共享自行車，且已經納入1200月票實施之公共運具之一。交通處考量基隆自行車道路網逐漸成形，且常接獲市民反映，因此市府今年度辦理共享自行車評估及規畫案，從通勤、通學、觀光及遊憩等需求面研議可行性，以補足大眾運輸最後一哩路。

交通處規畫自明年9月起，分年分期逐步推動低碳共享運具政策，範圍包含共享電動機車、共享自行車（含輔助電動型）及共享電動汽車。

王圳宏說，共享汽、機車為推動共享運具不可或缺的一環，鄰近的台北市及新北市開放共享汽、機車業者進入市場，成效尚屬良好，可讓基隆市借鏡。

王圳宏表示，未來規畫在三處大專院校及基隆市區設置據點，讓具有資格且有意願的業者投車，並視推動情形增加據點及投車數，讓基隆成為友善的共享運具城市。

交通處初步評估將以基隆火車站與城際轉運站為起點，並以基隆河沿岸和和平島、海科館、外木山等觀光廊帶熱門景點，與鄰近公有停車場結合設置自行車租賃站。