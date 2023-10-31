大武崙沙灘3死後越界首罰 開水聯盟聲明反海禁集體下水

基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，市府事後拉近警戒線並公布越線開罰，26日本報獨家直擊2人越線玩立槳，挨批不要命，市府昨表示將昨依發展觀光條例處罰已到案程姓男子1萬5000元。立槳玩家串連11月4日到沙灘集體下水抗議。中華民國開放水域聯盟今天發聲明，抗議海禁，質疑基隆市政府越線開罰無依據，閉門造車。 市府說，依發展觀光條例處理規定，將從嚴告發。

中華民國開放水域聯盟上午在臉書發聲明，質疑基隆市政府大武崙越線開罰的依據，沒有合理性及必要性。理事長李元治說，發展觀光條例不是讓地方政府這樣用的，是發展觀光，不是阻礙觀光。

李元治表示，短暫的夏季過了，更長時間的秋冬春季沒救生員，民眾就不能從外海上岸也不能從岸上下水？其實這也不符合水域活動「原則開放，例外管理」的立法精神。市長及市府人員自己不懂水不會水，可以參考看看其他比較先進的縣市做法，或者廣徵意見。不要閉門造車。

中華民國開放水域聯盟終身義工Jason指出，8月3死的悲劇，他們同感哀傷，但那是因為颱風過後極端海況造成，加上現場外包管理人員督導不足，以及民眾警覺性不足導致，不應該颱風後馬上去玩水。他們認為，應該改善的是管理層面的問題，而不是限制和妨害人民人身自由的禁止封鎖海域的做作法。

Jason說，應該是從習慣水性的教育著手，他質疑，為什麼大家對於這種救生衣，配備，警覺性這麼低？要降低這種事情發生的機率，還是由衷的希望政府可以從消極性的禁止，邁向積極型的水域警覺教育著手。

如何加強安全玩立槳教育？Jason說，要穿戴安全，而且救生衣買對了，才能玩得開心。一開始先訓練模擬練習意外落水，讓他們習慣落水感覺以後，就算踩不到底，也都不怕。 這樣才不會緊張，即使兩個掉下去，自己也會游回來再上板。

基隆市政府表示，大武崙澳底沙灘海域有離岸流發生，為維民眾戲水安全，市府已於大武崙沙灘海域設置浮球警戒線，高潮線起離岸55公尺，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。