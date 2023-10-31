大武崙沙灘3死後越界首罰 開水聯盟聲明反海禁集體下水
基隆市大武崙沙灘海域8月發生一日3人溺水死亡慘劇，市府事後拉近警戒線並公布越線開罰，26日本報獨家直擊2人越線玩立槳，挨批不要命，市府昨表示將昨依發展觀光條例處罰已到案程姓男子1萬5000元。立槳玩家串連11月4日到沙灘集體下水抗議。中華民國開放水域聯盟今天發聲明，抗議海禁，質疑基隆市政府越線開罰無依據，閉門造車。 市府說，依發展觀光條例處理規定，將從嚴告發。
中華民國開放水域聯盟上午在臉書發聲明，質疑基隆市政府大武崙越線開罰的依據，沒有合理性及必要性。理事長李元治說，發展觀光條例不是讓地方政府這樣用的，是發展觀光，不是阻礙觀光。
李元治表示，短暫的夏季過了，更長時間的秋冬春季沒救生員，民眾就不能從外海上岸也不能從岸上下水？其實這也不符合水域活動「原則開放，例外管理」的立法精神。市長及市府人員自己不懂水不會水，可以參考看看其他比較先進的縣市做法，或者廣徵意見。不要閉門造車。
中華民國開放水域聯盟終身義工Jason指出，8月3死的悲劇，他們同感哀傷，但那是因為颱風過後極端海況造成，加上現場外包管理人員督導不足，以及民眾警覺性不足導致，不應該颱風後馬上去玩水。他們認為，應該改善的是管理層面的問題，而不是限制和妨害人民人身自由的禁止封鎖海域的做作法。
Jason說，應該是從習慣水性的教育著手，他質疑，為什麼大家對於這種救生衣，配備，警覺性這麼低？要降低這種事情發生的機率，還是由衷的希望政府可以從消極性的禁止，邁向積極型的水域警覺教育著手。
如何加強安全玩立槳教育？Jason說，要穿戴安全，而且救生衣買對了，才能玩得開心。一開始先訓練模擬練習意外落水，讓他們習慣落水感覺以後，就算踩不到底，也都不怕。 這樣才不會緊張，即使兩個掉下去，自己也會游回來再上板。
基隆市政府表示，大武崙澳底沙灘海域有離岸流發生，為維民眾戲水安全，市府已於大武崙沙灘海域設置浮球警戒線，高潮線起離岸55公尺，請戲水遊客勿超越浮球警戒線及從事跳水、游泳或其他可能導致危險之水域活動，避免發生意外。
市府說，依發展觀光條例，於公告禁止區域從事水域遊憩活動或不遵守水域遊憩活動管理機關對有關水域遊憩活動所為種類、範圍、時間及行為之限制命令者，由其水域遊憩活動管理機關處1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。
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