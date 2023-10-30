影／壯觀！羅東博愛醫院70周年 百人完成4萬片骨牌推進

羅東博愛醫院在宜蘭走過70年，為迎接70周年慶，院方籌辦一場別具意義的骨牌挑戰活動，上百名來自不同科別背景的醫護人員、退休夥伴在台灣骨牌學院張子奇老師帶領下，齊心齊力把一片片五彩斑斕的骨牌拼成巨大而複雜的圖案，昨天下午就在4萬片骨牌大圖推進瞬間，會場響起如雷掌聲，感動了每個人。

羅許基金會執行長許豪表示，骨牌挑戰是羅東博愛醫院70周年紀念的一部分，每一片骨牌都極為重要、缺一不可，象徵每位同仁都是醫院最重要的資產，感謝每位曾經參與的「博愛人」無私付出與貢獻。

100多人昨天下午小心翼翼把骨牌排列好，其間多次倒了再重來。院長王文斌表示，排列骨牌須謹慎專注，一刻也不能鬆懈，每組完成的圖案須與其他組別成功串聯，才能獲得完美成果，磨練個人定性也考驗團隊合作，過程也許發生意外，但彼此鼓勵重新再來過，直到下午將近4點完成骨牌大圖後，進行推進儀式。

眾人齊聲合唱生日快樂歌後，由羅許基金會董事長許國文、基金會召集人許子文、基金會執行長許豪與院長王文斌同時啟動象徵生日蠟燭的第一片骨牌，接著骨牌整齊劃一往前推進，骨牌與骨牌間的推進聲響貫穿會場，傳遞博愛70年來從過去、現在到未來，當骨牌全數推進完成後，現場響起掌聲和歡呼，這一刻感動了全場。