台東市太平溪生物棲地多元 鳥類秋冬換裝濕地賞鳥趣

台東市區賞鳥好去處太平溪人工濕地，生物棲地已漸多元穩定，近期發現鳥類已漸換裝，換上秋冬羽翼，新生鳥兒也茁壯，歡迎民眾到訪，利用望遠鏡、鏡頭欣賞鳥兒。

台東縣太平溪人工濕地位於台東市太平溪下游及河口，根據台東市太平溪河口生態調查研究，鳥類調查方式以望遠鏡觀察，共記錄7科25種，其中以紅冠水雞為優勢種，其餘記錄到部分水鳥，如白冠雞、小鷿鷈、磯雁及鷺科的小白鷺、唐白鷺等。

台東縣政府表示，太平溪人工濕地的生物棲地已逐漸多元且穩定，吸引眾多鳥類棲息繁衍，在秋冬之際，更可以看到大群鷺鷥在濕地中過冬，讓賞鳥民眾大呼過癮，除營造穩定濕地生態系，同時落實聯合國永續發展目標（SDGs）的「淨水及衛生」及「保育陸域生態」，營造友善且優美的濕地環境。

台東縣環保局指出，太平溪人工濕地每逢季節變換，都有許多季節性鳥類前來濕地覓食、繁衍，透過人工濕地淨化功能，將市區的生活污水轉化為濕地養分，成為濕地中的微生物、昆蟲、鳥類及哺乳類的養分來源，讓污水可以再生再利用，打造穩健且多元生物棲地，吸引更多候鳥到濕地駐足。

環保局提醒，近期太平溪人工濕地中有鎖鍊蛇及虎頭蜂出沒，籲請民眾在濕地中遊憩時，留意樹叢及腳邊周遭，也要避免遭野外毒蜂、毒蛇螫咬，若發現蜂巢可撥打1999，將由專業人員前往摘除。