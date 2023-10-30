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風災路斷洗腎病人出不來 宜蘭設本島唯一偏鄉洗腎中心
宜蘭縣豪雨災情重創交通中斷，經常造成洗腎病人出不來，幾次風災過後，大南澳地區設立血液透析中心實屬必要。經由宜蘭縣衛生局努力尋找地點，獲得南澳民眾服務社同意捐助建築物，羅東聖母醫院接手醫療服務，成為全台唯二、本島唯一的「偏鄉血液透析中心」，鄰近的宜花病患都能照顧到。
縣政府今天在羅東聖母醫院舉辦建築物捐贈儀式，71坪一層樓空間，預計可設置16床，醫院接手後從舊建築整修到全新的醫療儀器進駐，至少要投入2千多萬元，完全是難以回本的醫療服務，但靈醫會董事長黃浩然神父聽取馬漢光院長報告後，慨然允諾由羅東聖母醫院接手這項艱難、有意義的任務。
大南澳地區的風災多地震頻繁，每當颱風豪雨來襲就要面臨交通中斷，造成立即影響的莫過於兩天要洗腎一次的透析病患，再者因南澳鄉是鄰近花蓮的偏鄉，血液透析牽涉各項醫療儀器配置、耗材、醫護人力及醫療場域等問題，一個看似簡單的血液透析中心，卻不是那麼容易設立。
針對場地問題，透過衛生局長徐迺維多方奔走、南澳鄉長李勝雄及民意代表協助，終於取得南澳民眾服務社同意捐贈南澳一段994地號上205建號的建物，全案露出曙光，預計醫療設備採購進駐後，今年底可提供洗腎服務。
目前大南澳地區洗腎個案32人、花蓮和平地區10人，病患將無須再舟車勞頓奔波，就近即可接受透析醫療服務，除可節省時間、交通成本外，更不用擔心因交通中斷影響洗腎健康。
縣長林姿妙今天特別到場向南澳民眾服務社及羅東聖母醫院致謝，她說，因為大家願意付出奉獻，成就大南澳血液透析中心的美事，這將是全台唯二、本島唯一「偏鄉血液透析中心」，期盼宜蘭地區的健康照護零死角。
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