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鹿野親子公園興建中 魔法屋先成亮點

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東鹿野首座共融式公園採用童話風設計概念，廁所周圍還有小橋、流水環繞。記者徐白櫻／攝影
台東鹿野首座共融式公園採用童話風設計概念，廁所周圍還有小橋、流水環繞。記者徐白櫻／攝影

台東縣鹿野鄉新建親子公園除設置兒童最愛的滑梯、蹺蹺板，公園旁一棟醒目又可愛的建築竟是公共廁所，讓家長驚呼「好像童話屋」、「魔法屋廁所」，並戲稱「擔心小孩上廁所不出來」；鹿野鄉公所提醒，公園尚未開放，請遊客愛護設施，先用眼睛欣賞就好。

鹿野鄉公所後方新設公園，近來成為地方鄉親關注焦點，假日遊客絡繹不絕，參觀遊客到現場發現，公園內除了遊樂器材、流水及小橋，最特別的是有座超級可愛廁所，背景是稻田及山林，直言「這可能成為鹿野打卡新景點」。

張姓家長表示，聽說新建公園有間廁所很特別，假日專程帶小孩來放電，現場一看果然不讓人失望，廁所非常漂亮，拍照效果很好，若公園周遭能增加遮蔭設施會更好

「好像童話屋，真可愛！」參觀遊客看見廁所紛紛讚嘆，直說現在小孩真幸福，新蓋公園「連廁所都很美」，好看又好玩，比舊式公園好太多。

鹿野鄉公所表示，公園用地原是豐年祭場域，祭典地點遷移後改建公園，魔法廁所造型曝光後，詢問、討論度都高，但目前尚有部分項目未完成，設計團隊希望在廁所內增添更多創意，讓童趣主題可以更豐富及鮮明，預計明年正式開放，請大家拭目以待。

廁所 親子

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