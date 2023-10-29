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花蓮赤科山道路災情慘重 復建工程恐趕不上明年花季

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣赤科山產業道路復建工程主要畫分為8大工區，工區內大小邊坡崩塌需整治共有13處，施工廠商正全力趕工。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣赤科山產業道路復建工程主要畫分為8大工區，工區內大小邊坡崩塌需整治共有13處，施工廠商正全力趕工。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣玉里鎮赤科山是重要金針花產區，聯外產業道路因去年0918震災受損，縣府提報災害復建工程，獲中央核定1億2133萬元邊坡整治。今年卻又遇上連續4個月颱風侵襲，導致產業道路柔腸寸斷，除再增加經費外，完工期程恐趕不上明年金針花季，縣府協調廠商積極趕工，盼早日恢復通行。

去年0918地震重創花蓮南區，赤科山產業道路多處邊坡發生大規模崩塌、道路中斷，影響人車通行，只能繞行竹林路段上下山，加上颱風來襲，對於復建工程嚴重影響。尤其8月至9月為金針花產季，但遊客難以上山賞花，金針農收入大減，路斷幾乎等同斷了生計，急需復建。

花蓮縣政府農業處表示，復建工程主要畫分為8大工區，均位於道路4公里至10.25公里，工區內大小邊坡崩塌需整治共有13處。先將坡面多餘土石刷除整理，再設置自由格梁、噴凝土溝及打設土岩釘穩固邊坡，避免日後雨水沖刷造成土石滑落；施作帽梁、微型樁、擋土牆、防落石網及石籠等水保設施，改善邊坡狀況，現已全力趕工。

農業處農工科長吳明遠指出，已完成5個工區邊坡菱形網掛網及岩釘打設，以及7.25公里掏空處臨時擋土設施，目前為工區岩釘灌漿作業，土建工程預計31日開始施作，原預定進度5.35%，實際進度已達13.50%。

吳明遠說，原先工程預計明年8月完工，但道路災害非常嚴重，目前看來完工日期可能會延後，明年金針花季將視工程進度，研擬從竹林路段單向道管制，讓車輛能上下山。

由於受颱風影響災情擴大，新增11處大小崩塌，縣府估算，還需增加經費4486萬8153元，將提報行政院公共工程委員會爭取經費；至於其他道路受損部分，已提報經費計1億414萬7000元，待中央審查核定後規畫發包作業。

花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路受地震、颱風影響，多處邊坡發生大規模崩塌，縣府正施作復建工程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路受地震、颱風影響，多處邊坡發生大規模崩塌，縣府正施作復建工程。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路災情慘重，縣府協調廠商積極趕工，盼早日恢復通行。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣玉里鎮赤科山產業道路災情慘重，縣府協調廠商積極趕工，盼早日恢復通行。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 颱風 崩塌

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