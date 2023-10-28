太魯閣峽谷音樂節登場 遊客不畏雨勢隨節奏搖擺

太魯閣國家公園舉辦峽谷音樂節今天在太魯閣台地登場，即便天氣不佳飄起陣陣細雨，仍有上千名民眾撐著傘、穿著雨衣坐在草地上隨著音樂搖擺。

太魯閣峽谷音樂節邁入第21年，以戶外音樂會為亮點，每年邀請在地原住民族傳統歌舞團、交響樂團等表演團體演出，今年第3度邀請優人神鼓演出，也是優人神鼓睽違8年再度來到太魯閣演出。

太管處副處長林忠杉接受媒體採訪指出，今年主打節能減碳，舞台沒有背板、天幕帳，讓表演者跟後面山景結合，讓民眾在山景第一排觀看演出，拉近表演者跟觀眾的距離。

林忠杉表示，今天上午雨勢不小，原本擔心影響民眾前來意願，上午出席人數約有上千人，現場有提供輕便雨衣供民眾取用。

太管處指出，今年活動分上、下午2場，上午場演出的有曾獲台灣原創流行音樂大賽原住民組首獎的太魯閣族創作歌手一好．屴夯、峽谷樂舞團及台北愛樂交響樂團。

下午場由優人神鼓擔綱演出，20多名團員下午2時起將先從砂卡礑經小錐麓步道雲走到太魯閣台地演出，也將與太魯閣族金曲獎歌手伊祭．達道合作表演。

有遊客專程從台北來訪，他說，連續2年參加，很喜歡太魯閣峽谷音樂節的氣氛，在大自然環境中欣賞音樂，讓身體、心靈更放鬆，不自覺想跟著音樂擺動身體。