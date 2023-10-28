基隆糕餅老店遭投訴芋泥球有蟲 查有多項缺失限期改善

有民眾在爆料公社貼文，投訴向基隆一家糕餅老店網購芋泥球，吃到一半發現裡面有蟲。基隆市衛生局表示，昨天晚間派員前往該店抽驗自製芋泥球送驗查明衛生標準，並發現有設備及器具未適當存放等多項缺失，現場開立限期改善單。業者表示，已做相關改善，立即檢視作業場所產製原料及全面清潔打掃及消毒。

有民眾在臉書社團「爆料公社」貼文，指日前網購基隆某家老字號芋泥球，吃到一半裡面有蟲，原以為咬到錫箔紙，沒想到吐出來發現是一隻蟲，瞬間崩潰，經聯繫對方有積極處理，但他心理有陰影，要求落實品管。

基隆市衛生局今天表示，昨天晚間立即派員前往該店抽驗自製芋泥球送驗衛生標準，並針對作業場所環境衛生、從業人員、設備器具、廢棄物處理、製程管理及品質管制等項目進行稽查。

衛生局說，查核結果發現倉庫內物品放置地面、半成品或成品未區隔放置、未設私人物品放置專區、設備及器具未適當存放等缺失，現場開立限期改善單，限11月1日前改善完竣；另外，稽查人員還發現，以籃框盛裝的「生芋頭」半成品放置地面，業者亦主動銷毀。

衛生局表示，限改項目都已現場直接改善，包括重新設計流程改善， 但11月1日以後衛生局仍會再次複查。

業者向衛生局說明表示，芋泥球都是當日產製當日販售完畢，每天早上產製後，分別於門市販售及由黑貓宅配寄送給網路訂購的消費者， 10月26日接獲民眾電話投訴網購芋泥球有蟲後，已立即檢視作業場所產製原料及全面清潔打掃及消毒，截至昨天晚間9時未再接獲其他消費者投訴。

記者上午致電該店，接電話人員表示，已做相關改善，其他沒有多做說明。

衛生局說，因消費者未提供發現有蟲的產品，無法重複檢視確認，衛生局抽驗其他的同款產品，等待檢驗結果，除了追蹤檢驗結果，會持續加強稽查。

衛生局指出，依據食品安全衛生管理法，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，違反規定，經命其限期改正，屆期不改正者，處6萬元以上2億以下罰鍰；情節重大者並得命其歇業、停業等。