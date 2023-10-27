花蓮擴大發放重陽禮金 追加預算未審就通知領錢挨批

花蓮縣政府今年新增發放65歲至84歲重陽禮金，約5萬6000人可領600元，但因預算太晚送審，來不及在重陽節前通過，有長輩接獲通知前往領取，才知道「領嘸錢」白跑一趟，議員批評縣府急就章；花蓮縣府致歉，表示待預算通過後，會採現金及匯款入帳兩種方式發放。

花蓮縣以往發放85歲以上重陽禮金，縣府今年3月修正實施要點，向下納入65歲到84歲、設籍花蓮縣3個月以上並實際居住者，共5萬5979人符合資格，每人可領600元，縣府編列追加預算3366萬7000元，於縣議會9月召開第四次臨時會前，連同其他追加預算案一併提送審議。

但四臨時會程序委員會認為整本追加預算案多處錯置、數字顛倒、引用法條不對，錯誤百出根本無法審。縣府修正再送議會，昨天第二次定期會程序會通過排入議程，但預算根本還沒審，就有多個鄉鎮長輩上月中旬接到通知，以為這個月23日起發放，白跑一趟。

縣議員張美慧表示，照顧長者當然有必要，但縣府可在前一年就編入隔年的年度預算執行，而不是急就章，又沒跟鄉鎮市公所溝通好，資訊不完整，讓長輩奔波多跑一趟。

也有議員質疑，明年初就要立委選舉，縣府今年突然多發近5萬6000人重陽禮金，用意何在？3月就修訂要點，卻隔好幾個月才突襲式送審，還將無法發放的原因歸責於縣議會，根本「甩鍋」。

縣府社會處長陳加富表示，為照顧長者並聊表心意，才擴大發放對象，原先召集鄉鎮公所協調期程，預計重陽節可發放，但預算還沒審議，疏忽未告知鄉鎮公所必須暫緩，為行政作業疏失致歉，但絕非甩鍋，已請公所通知民眾更正公告時間，待預算通過後，會採匯款轉帳及現金領取併行制，方便長輩領取。

除了65歲至84歲長者，花蓮縣府對85歲至89歲每人致贈3000元，90歲至99歲每人5000元，百歲以上人瑞每人1萬元。今年年滿65歲至99歲有6萬2862人、百歲人瑞93人，共6萬2955人符合領取資格。