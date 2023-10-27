台11線小馬段區間測速惹怨 11月提升至速限60公里

台11線東海岸公路小馬段9月起區間測速惹民怨，行政院東部聯合服務中心昨天邀請交通、警察等單位反映民意，決定11月1日起從原限速每小時50公里升至60公里。

根據台東縣警察局資料，省道台11線東海岸小馬至北東河路段，民國108至111年發生A1（死亡車禍）交通事故8件8人死亡及A2（受傷）事故68件81傷，台東縣警察局從9月1日劃定這路段區間測速，每小時速限50公里。

包括台東縣議會議員等各級民意代表都接獲民眾反映，速度太慢，造成塞車，網友批評「龜速」。

行政院東部聯合服務中心今天發布新聞稿表示，台東縣東海岸台11線小馬路段9月起實施區間測速，限速50公里，全長4.7公里，造成民眾怨聲載道，東部聯合服務中心執行長洪宗楷，受理各民意代表及鄉鎮陳情，昨日協調台東縣警察局交通科、公路局台東工務段達成共識。

原限速從每小時50公里提升至60公里，預計11月1日實施試辦。

洪宗楷表示，中秋與雙十連續假期大批遊客開車湧入東海岸，造成該路段塞車，不少用路人抱怨，反映路段速限訂太低，應可適度提高行車速率。經協調後，原限速50公里提升至60公里，同時也請公路局針對台11線全線反光貓眼進行維修設置，提高夜間行車安全，以及要求公路局評估較無爭議的路段，設置超車道來提升行車順暢度，提供用路人安全的道路。

公路局台東工務段長潘祥斌在協調會中表示，經台東縣警察局提供統計事故率確實有下降，有必要提升整體車流運行效率，在符合原設計速率及法規規範下，台11 線130.8至126.1公里南北方向小馬路段，速限提升到60 公里。

台東縣警察局交通隊長劉正達今天接受中央社記者訪問表示，這路段今年9月開始實施，9、10月份執法後交通事故件統計已有下降，駕駛人養成遵守速限規定。11月1日啟試辦速限60公里，駕駛人平時即應遵守道路速限，以免造成危險，讓荷包失血。