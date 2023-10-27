三星鄉萬富附幼 打造雨天活動空間

宜蘭縣三星鄉萬富國小附設幼兒園歷經3年完工，今年8月開學，是三星鄉第3所小學附設幼兒園、也是第4所幼兒園。園舍一層樓高，採取圓弧廊道減少安全死角，室內外空間融為一體，開闢出大量半戶外空間，讓學童在多雨的三星也有足夠的活動空間。

縣府昨為附幼揭牌，縣長林姿妙、三星鄉長李志鏞、三星鄉代會主席陳世玉等人到場。林姿妙說，期待孩子在優質、安全的環境學習。

縣府教育處指出，三星鄉沒有私立幼兒園，教保資源需擴充，縣府2020年獲教育部核定補助2795萬元，在萬富國小校地興建幼兒園，經3年修建，今年夏天完工，7月驗收。

萬富附幼園主任章亦潔表示，附設幼兒園原本獲縣府核定招生38人，包含2歲專班8名、3到5歲混齡班30名，教部降低師生比為1比12後，混齡班名額上限24名；今年第1年開辦，2歲專班8名招滿，混齡班招到9名，明年招生率應會上升。

章亦潔說，幼兒園有1名教師、3名教保員和1名廚工，師生都還在適應環境。園內一大特色是學習區，有語文、數學、積木等不同學習空間，學童可自由探索，教師從主導者轉為輔導者，培養學童的想像力與創造力。