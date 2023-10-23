花蓮魚市工程、賞鯨碼頭將改善 活化港區觀光發展

花蓮海岸線長約119公里，海洋資源豐富，卻沒有專責主管機關整合，未能有效推廣海洋觀光。花蓮漁會前方的魚市有9家水產、小吃攤商，屬於違章建築，縣府施作觀光魚市工程，將協商攤商進駐。另賞鯨船碼頭沒有地方遮陽，縣府規畫做抗颱棚架，盼能結合魚市與賞鯨碼頭，提升花蓮海洋觀光發展。

縣議會今天在漁會召開專案小組會議，主持人為縣議員張美慧、縣議員楊華美、林源富，縣府農業處、觀光處、漁會與地方人士出席參與。議員們建議，縣府應規畫觀光漁市的未來方向；協助賞鯨業者取得相關資源，讓花蓮休閒娛樂漁船事業，成為全國指標。

縣府3年前在向日廣場北邊，完成「花蓮漁港觀光魚市」工程，攤商卻因空間狹小、東北季風大而不願遷入，農業處再爭取中央經費2630萬元，二期工程增設營業空間至22間與光罩廊道，預計今年底完工。

漁會表示，經與攤商多次溝通，大家願意搬到新觀光魚市， 未來持續針對業者所提意見與縣府協調，善盡做好溝通與管理的工作。

農業處副處長張仁智說，觀光魚市完工後，在搬遷作業開始前召開說明會，了解攤商需求並改善，也請港務分公司配合安排搬遷期程，積極輔導攤商進駐。

在賞鯨碼頭方面，張美慧指出，一年賞鯨人次多達11萬人、賞鯨船有10艘，每年接獲賞鯨業者反映，遊客登記、登船棚架太小，大家都只能曬太陽，批評像樣的賞鯨碼頭沒有成形。

張仁智回應，原先帳篷設在道路上，依規定不能設置，研擬在向日廣場空地設置棚架，不但面積比較大，也不會影響車輛行進道路，未來棚架規畫能抗強風，並搭配原來主體建築，兼具功能與美觀。