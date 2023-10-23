花蓮觀光漁業欠配套 民進黨縣議員促成立專責單位

花蓮賞鯨觀光活動興盛，卻沒有規畫登船碼頭，更沒有遊客統一報到處所，漁港周遭向日廣場、魚市等也無整體規劃，民進黨籍縣議員張美慧認為縣府應成立專責單位處理。

花蓮縣議會今天上午在漁會召開專案會議，與縣府農業處、觀光處、花蓮港務分公司、漁會等單位探討漁業轉型發展，讓花蓮的漁業與海洋觀光成為花蓮縣優勢。

花蓮縣政府農業處在會議中簡報指出，花蓮娛樂漁業賞鯨船有12艘，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發前，每年賞鯨遊客約有20萬人次，計畫利用漁港內的「向日廣場」建置為多功能漁業場館，也規劃賞鯨業者報到休憩空間，明年春夏旺季開始應可啟用。

至於魚市，由於原本鐵皮搭建的攤商所在地是國產署用地，縣府在「向日廣場」的北方配合一期建築體，目前二期建築已完成50%，內部空間將規劃22個營業單位，配有廁所、機電設備室，戶外64個停車位，總工程經費新台幣2630萬元，預計今年12月完工，屆時攤商均可遷入新建築內。

出席會議的黑潮海洋文教基金會執行長林東良指出，花蓮漁業觀光受季節性影響大，冬天淡季時是否有軟性的策略，如何維持營運是最大挑戰；在環境面向，海洋生態、海洋環境維護目前仍以清運垃圾為主，然而源頭在於教育，希望有上位的整合機構來關注海洋漁業相關發展。

張美慧也說，她在2019年5月縣議會定期大會中就提出中央有海洋委員會，縣府也應有相對應專責單位統籌，但幾年過去仍未見縣府有任何動作。

對於花蓮漁港的觀光，相關文史工作者希望找回昔日漁獲拍賣的榮景，無黨籍縣議員楊華美詢問定置漁場業者邱正蓮，邱回答指出，花蓮欠缺相關配套，漁獲大都運至宜蘭、基隆等地銷售，若未來漁會設施完善，也希望互惠合作，促進觀光發展。

張美慧認為縣府在農業與漁業的預算比例太懸殊，希望能增加海洋相關預算，避免資源分散應設專責或任務編組單位，明確觀光魚市規劃方向，持續娛樂漁業發展，讓花蓮成為指標城市。

花蓮漁港旁的「島踏石廣場」因招商困難閒置7年，一度被民眾譏評為蚊子館，2013年花蓮區漁會承租後，更名為「向日廣場」對外營業，2018年漁會與業者因合約糾紛興訟而閒置，官司2020年結束，然而至今「向日廣場」仍處封閉中。