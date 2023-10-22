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花蓮流浪動物捕捉業務 下月起由動防所執行

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府11月將把捕捉流浪動物業務，改由動植物防疫所專責。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府11月將把捕捉流浪動物業務，改由動植物防疫所專責。圖／花蓮縣政府提供

花蓮流浪動物數量雖然下降，但在七星潭風景區與野外仍常有人犬衝突，縣府11月將把捕捉流浪動物業務改由動植物防疫所專責。動防所表示，目前有5人負責補捕捉業務，下月上路後會先試行，若有缺人力與經費，都會積極向中央與縣府爭取。

花蓮縣動植物防疫所技正陳奕成表示，過去誘捕由各鄉鎮市清潔隊執行，工作量大，現在回歸到動防所動植物保護股負責。股內有30人左右，捕捉流浪動物是業務的一部分，其中5人負責捕捉動物，以民眾通報為主，安排捕捉時間與地點，下月先嘗試看看，若人力與經費不足，都會極力爭取。

縣府參考全國一致性做法及花蓮動物保護自治條例規定，民眾通報捕捉流浪犬須具名通報，敘明事實或舉證資料，確認該動物有攻擊民眾或對生命財產有明顯威脅事實後，才會捕捉。

動防所指出，捕捉業務同樣依照「TNR」方式，捕捉流浪動物後結紮並放回原地，以減少流浪動物數量，會選擇放回是因為有些動物不適合圈養，已習慣野外生活，且花蓮狗貓躍動園區收容空間有限，呼籲民眾不要隨便棄養，領養代替購買，同時不建議民眾餵食，可能動物沒吃完飼料製造環境髒亂，更有機會造成更多人與動物的衝突。

花蓮縣議員張美慧認為，統一權責是好事，不過配套措施與SOP一定要做好，若人力不足，捕捉動物有沒有可能委外，造成捕捉方式不人道等，這些都有疑慮，希望動防所能做得到位。農業處副處長張仁智表示，若人員與經費不足，會想辦法挹注，也兼顧動物福利。

陳奕成補充，通報方式可撥打1999縣民熱線、1959動物保護專線或動防所電話03-8227431通報，呼籲飼主不可棄養犬隻，違者將依動物保護法裁罰3萬元以上15萬元以下罰鍰。

流浪動物 花蓮 陳奕

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