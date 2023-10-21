基隆成年禮 走訪淡蘭古道玩藍染

基隆暖東峽谷淡蘭古道路段有200多年歷史，是「國家級綠色步道」，基隆成年禮昨首度移師淡蘭古道，120名學生沿途體驗山道、溪流滑瀑、梯田駁坎歷史古跡等，學生也體驗大菁藍染的製作過程，直說「很有趣」。

基隆市12所高中職校120名學生與領隊老師昨成年禮，透過沉浸式故事體驗、導覽與闖關活動設計，感受大自然資源與文化魅力。

暖暖的藍染產業曾盛極一時，大菁休閒農場仍默默透過「採菁打藍」活動，為地方文化創生及旅遊發展努力。藍染是以植物或礦物天然染料，把織物染成藍色的一種印染工藝，大菁農場摘取種植的大菁，製作藍靛再教導學生手作染布。

每年舉辦高中生成年禮活動，今年更移師到暖東峽谷及大菁休閒農場舉行。

市長謝國樑表示，暖暖擁有豐厚特有文化，青年學子透過走訪百年古道，走過先人串起台灣西半部到東部的第一要道，了解基隆在古往今來扮演的角色，勇敢面對挑戰。

學生走完古道獲頒發紀念勳章，勳章以素有史前活化石的古道特有植物「雙扇蕨」為設計，學生拿到紛紛都說「很有意義」。