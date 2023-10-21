聽新聞
test
0:00 / 0:00

龜卵誤植龜首… 龜山島導覽資訊錯誤百出 挨批

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
龜山島展覽館展示龜山八景，其中「龜卵傳奇」的照片被誤植為「龜首」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供
龜山島展覽館展示龜山八景，其中「龜卵傳奇」的照片被誤植為「龜首」。圖／台灣基進宜蘭黨部提供

宜蘭頭城鎮龜山島宜蘭重要觀光景點，但有3處資訊錯誤，包含龜山8景照片誤植、72角風箏寫成12角、觀光壁畫非村落生活方式等，地方也憂心島山羊啃食珍貴植被。東北角風管處承諾盡速修正資訊，且屢收到民眾疑慮山羊聲音，預計年底前遷回本島。

台灣基進宜蘭黨部主委、立委參選人林意評表示，龜山島每年超過10萬人次登島，同時也是宜蘭人家鄉的象徵，島上的人文地質生態展覽館中，有2處誤植，包含龜山8景中已經消失的龜卵傳奇，照片卻是龜首，以及72角風箏的說明欄中，寫成「12角風箏」，館外供民眾拍照的觀光壁畫也有錯誤，畫中儲存魚貨的方式與龜山島原有生活樣態不符。

另外，島上有4頭山羊，生態老師憂心破壞植被，風管處8月時回應，早期龜山島本就有野生山羊棲息，平時會用牽繩繫綁，11月鐵砲百合萌芽期也會將牠們關起來，避免啃食嫩芽。

林意評表示，實際詢問曾住在島上的民眾後，得知警備總部60年前在島上飼養黑山羊食用，1970年代龜山島居民遷村後，島上已沒有山羊；團隊登島發現，黑山羊並未被牽繩繫綁，這4頭黑山羊究竟從何而來、有沒有被好好管理，都要打問號。

東北角風管處回應，導覽資訊錯誤屬實，已聯繫廠商更正，會盡速改善，壁畫內容要再做確認，如與實情不符不排除全部撤除；山羊是今年初帶上島，牠們不會啃食較苦的原生種百合花，應不會破壞珍貴植被。

山羊 龜山島 宜蘭

延伸閱讀

苗栗風箏節28日登場 客家辦桌菜色升空迎賓

七十二角風箏少了七 東北角風管處龜山島導覽資訊錯誤挨批

藍營批綠營宜蘭立委「換湯不換藥」：賴要幫濫權背書？

4炆4炒辦桌 苗栗市28、29日看風箏享用客家美食

相關新聞

龜卵誤植龜首… 龜山島導覽資訊錯誤百出 挨批

宜蘭頭城鎮龜山島是宜蘭重要觀光景點，但有3處資訊錯誤，包含龜山8景照片誤植、72角風箏寫成12角、觀光壁畫非村落生活方式...

花蓮太平洋溫泉季 28日登場

花蓮太平洋溫泉季將從10月28日起展開，為期1個月。瑞穗與玉里安通兩大溫泉區有璀璨燈飾迎賓，可搭乘溫泉專車收集指定景點。...

台東紅烏龍 變身冰心大福端上桌

台東縣政府推廣台東特色茶葉「紅烏龍」，首度找來日本百年抹茶品牌合作，推出聯名禮盒。縣長饒慶鈴表示，不少青年返鄉投入紅烏龍...

基隆成年禮 走訪淡蘭古道玩藍染

基隆暖東峽谷淡蘭古道路段有200多年歷史，是「國家級綠色步道」，基隆成年禮昨首度移師淡蘭古道，120名學生沿途體驗山道、...

基捷將核定 基市府：配合場站路線都計變更、用地取得

基隆捷運第一階段建設計畫綜規報告，行政院預計今年底核定，後續將交由基隆捷運地方主管機關新北市政府辦理捷運興建作業，立委蔡...

全國運動會基隆沒授旗典禮挨批 市府說各單項一致同意

今年全國運動會明天起到26日在台南舉行，議員陳宜指出，這是兩年一次的全國最大運動會，但各縣市唯獨基隆市政府沒有為選手授旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。