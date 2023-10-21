龜卵誤植龜首… 龜山島導覽資訊錯誤百出 挨批

宜蘭頭城鎮龜山島是宜蘭重要觀光景點，但有3處資訊錯誤，包含龜山8景照片誤植、72角風箏寫成12角、觀光壁畫非村落生活方式等，地方也憂心島山羊啃食珍貴植被。東北角風管處承諾盡速修正資訊，且屢收到民眾疑慮山羊聲音，預計年底前遷回本島。

台灣基進宜蘭黨部主委、立委參選人林意評表示，龜山島每年超過10萬人次登島，同時也是宜蘭人家鄉的象徵，島上的人文地質生態展覽館中，有2處誤植，包含龜山8景中已經消失的龜卵傳奇，照片卻是龜首，以及72角風箏的說明欄中，寫成「12角風箏」，館外供民眾拍照的觀光壁畫也有錯誤，畫中儲存魚貨的方式與龜山島原有生活樣態不符。

另外，島上有4頭山羊，生態老師憂心破壞植被，風管處8月時回應，早期龜山島本就有野生山羊棲息，平時會用牽繩繫綁，11月鐵砲百合萌芽期也會將牠們關起來，避免啃食嫩芽。

林意評表示，實際詢問曾住在島上的民眾後，得知警備總部60年前在島上飼養黑山羊食用，1970年代龜山島居民遷村後，島上已沒有山羊；團隊登島發現，黑山羊並未被牽繩繫綁，這4頭黑山羊究竟從何而來、有沒有被好好管理，都要打問號。

東北角風管處回應，導覽資訊錯誤屬實，已聯繫廠商更正，會盡速改善，壁畫內容要再做確認，如與實情不符不排除全部撤除；山羊是今年初帶上島，牠們不會啃食較苦的原生種百合花，應不會破壞珍貴植被。