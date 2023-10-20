基隆成年禮移師百年歷史淡蘭古道 體驗古法大菁藍染

基隆暖東峽谷知名的淡蘭古道路段已有200多年歷史，有豐富的生態資源與人文歷史為「國家級綠色步道」，基隆成年禮今天首度移師淡蘭古道，120名學生從暖東峽谷出發，沿途體驗山道、溪流滑瀑、梯田駁坎歷史古跡等，學生也體驗大菁藍染的製作過程，直說「很有趣」。

基隆市12所高中職校120名學生與領隊老師今天成年禮，走訪暖東峽谷的「淡蘭古道」路段，透過沉浸式故事體驗、導覽與闖關活動設計，感受大自然資源與文化魅力。

暖暖的藍染產業曾經盛極一時，如今雖已沒落，但大菁休閒農場仍默默推動大菁復育，透過「採菁打藍」活動，為地方文化創生及旅遊發展努力。藍染是以植物或礦物天然染料把織物染成藍色的一種印染工藝，大菁農場摘取種植的大菁，製作藍靛再教導學生手作染布。

民政處每年舉辦高中生成年禮活動，今年首度移師來到暖東峽谷及大菁休閒農場舉行。市長謝國樑說，暖暖當地擁有豐厚特有文化，學生即將成年令人感動，他常思考當女兒和同學一樣年紀，能為大家做些什麼，期勉大家未來升學或進入職場，邁向人生旅程各階段都心想事成。

謝國樑表示，青年學子透過走訪百年古道，走過先人串起台灣西半部到東部的第一要道，瞭解基隆在古往今來扮演的角色，勇敢面對挑戰。

今年主題特以「驕傲山海之子：淡蘭啟程」為設計核心，引領學子穿越先人拓墾之地，踏上百年山徑古道。古道開發於兩百多年前，見證台灣東西岸開發與交流史，從貿易通商、資源往來、族群交流到自然生態等領域，都具有極重要意義。學生走完古道獲頒發紀念勳章，動章以素有史前活化石的古道特有植物「雙扇蕨」作為設計，學生拿到都覺得很有意義。

古道區分為北、中、南路，而淡蘭古道中路在基隆市內的路段現稱「暖東舊道」，起點位於暖暖區暖江橋頭附近，經金山街、東勢街、暖東峽谷，現已有200年歷史，沿途與荖寮坑古道串聯，途經藍染手作大菁休閒農場，終點為嶺頭福德宮。