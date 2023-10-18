露營車占用漁港露營垂釣太誇張 宜縣府：勸不聽開罰3萬

疫情解封，戶外旅遊大增，最近卻有露營車進入宜蘭縣的漁港露營及垂釣、喝酒打牌，行徑誇張。宜蘭縣海洋及漁業發展所接獲通報，已經請岸巡單位收強巡邏蒐證，若屢勸不聽，將依違反漁港法函送，每位行為人至少可以開罰3萬元以上。

宜蘭好山好水，經常是露營客放鬆旅遊的好去處，但進去露營區要收費，竟有人直接把露營車開進漁港露營，在港區釣魚、現煮現吃，開心到無視法令規定。最近，外縣市來的露營車就經常出現在宜蘭縣南澳漁港，中秋連假及雙十連假車主呼朋引伴駛入港區，半夜喝酒打牌，占用漁港又不用繳費。

根據大南澳漁港管理發展協會表示，當地雖然進出漁港的漁船並不多，仍有部分漁民往來整補擺放漁具，依照規定港區本來就不能露營，而且在沒有開放許可的區域垂釣也違反相關規定。

大南澳漁港管理發展協會指出，最近幾個月，假日就有露營車開進港區活動，被勸走了隔天又來，遇上連假的情況更嚴重，政府如不加以公權力勸阻，會讓露營遊客習以為常，號召更多人來，行徑更囂張。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，已經請附近的岸巡單位加強巡邏，一旦發現有違法露營情況，先予勸導離開，若是屢勸不聽，依照漁港法送辦，可以開罰行為人3萬元至15萬元，若「一人一罰」3萬元也算罰得不輕，呼籲遊客不要違規以身試法。