快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

露營車占用漁港露營垂釣太誇張 宜縣府：勸不聽開罰3萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
露營客在南澳漁港垂釣，釣到魚之後就現煮現吃。圖／大南澳漁港管理發展協會提供
露營客在南澳漁港垂釣，釣到魚之後就現煮現吃。圖／大南澳漁港管理發展協會提供

疫情解封，戶外旅遊大增，最近卻有露營車進入宜蘭縣的漁港露營及垂釣、喝酒打牌，行徑誇張。宜蘭縣海洋及漁業發展所接獲通報，已經請岸巡單位收強巡邏蒐證，若屢勸不聽，將依違反漁港法函送，每位行為人至少可以開罰3萬元以上。

宜蘭好山好水，經常是露營客放鬆旅遊的好去處，但進去露營區要收費，竟有人直接把露營車開進漁港露營，在港區釣魚、現煮現吃，開心到無視法令規定。最近，外縣市來的露營車就經常出現在宜蘭縣南澳漁港，中秋連假及雙十連假車主呼朋引伴駛入港區，半夜喝酒打牌，占用漁港又不用繳費。

根據大南澳漁港管理發展協會表示，當地雖然進出漁港的漁船並不多，仍有部分漁民往來整補擺放漁具，依照規定港區本來就不能露營，而且在沒有開放許可的區域垂釣也違反相關規定。

大南澳漁港管理發展協會指出，最近幾個月，假日就有露營車開進港區活動，被勸走了隔天又來，遇上連假的情況更嚴重，政府如不加以公權力勸阻，會讓露營遊客習以為常，號召更多人來，行徑更囂張。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，已經請附近的岸巡單位加強巡邏，一旦發現有違法露營情況，先予勸導離開，若是屢勸不聽，依照漁港法送辦，可以開罰行為人3萬元至15萬元，若「一人一罰」3萬元也算罰得不輕，呼籲遊客不要違規以身試法。

中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供
中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供
宜蘭縣政府在漁港旁立牌，公告禁止垂釣，違者開罰3萬元至15萬元。圖／大南澳漁港管理發展協會提供
宜蘭縣政府在漁港旁立牌，公告禁止垂釣，違者開罰3萬元至15萬元。圖／大南澳漁港管理發展協會提供
中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供
中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供
中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供
中秋連假及雙十連假都有露營車開進宜蘭的南澳漁港露營。 圖／大南澳漁港管理發展協會提供

宜蘭 南澳 漁民 露營

延伸閱讀

國慶來點特別的 彰化田中首度辦露營夜宿 明天一起升旗健行

聽信導航「開入海中」…一家3口宜蘭買魚連車落海 打開車窗幸獲救

澎湖岸際漁港覆滿海藻 成罕見景觀

加拿大夫婦跟愛犬露營時遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

相關新聞

汽機車噪音汙染擾民 花蓮環保局研議推檢舉獎金

花蓮市中正路美崙坡、縣內省道過去常有汽機車噪音問題，讓居民不堪其擾，雖然環境部有噪音車檢舉網站，不過有些長輩來不及反應，...

露營車占用漁港露營垂釣太誇張 宜縣府：勸不聽開罰3萬

疫情解封，戶外旅遊大增，最近卻有露營車進入宜蘭縣的漁港露營及垂釣、喝酒打牌，行徑誇張。宜蘭縣海洋及漁業發展所接獲通報，已...

保護與海搏命的捕鰻人 宜蘭在地企業捐200件救生衣

每年11月到隔年2月的捕鰻季即將到來，宜蘭是捕鰻重鎮，近年曾發生數起漁民溺斃的憾事，宜蘭在地企業薛長興工業公司今捐贈20...

宜蘭生育津貼調為1.5萬 明年上路

宜蘭縣生育津貼偏低，僅比苗栗高，縣務會議昨通過調高生育津貼補助，明年元月起，每胎從1萬2千元提高到1萬5千元，雙胞胎加倍...

基隆營養午餐出包 承辦科長升官惹議

基隆市前教育處長劉美蘭為營養午餐疑似食物中毒事件下台，負責午餐業務的教育處體健科長徐嬿立卻升任代理副處長，民進黨市議員譏...

海巡新巡防艇 進駐綠島執勤

海巡署艦隊分署昨上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，台船公司承造首艘與最後一艘巡防艇都在台東服務，「學長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。