保護與海搏命的捕鰻人 宜蘭在地企業捐200件救生衣

每年11月到隔年2月的捕鰻季即將到來，宜蘭是捕鰻重鎮，近年曾發生數起漁民溺斃的憾事，宜蘭在地企業薛長興工業公司今捐贈200件救生衣給漁民，勞動部次長陳明仁、縣長林姿妙等人到場見證。漁業署指出，有無穿救生衣落海獲救率相差將近30%，盼漁民作業時確實穿著。

宜蘭縣府漁業所長林芳民表示，宜蘭捕鰻分為船上作業與下水作業，搭船作業一般從頭城烏石港進出，下水作業則常見於蘭陽溪出海口附近，除了本地人，也有不少外縣市捕鰻人；近年由於鰻苗產量降低、價格也不穩定，總體人數剩下約400到500人，較全盛期減少了一半左右。

捕鰻人通常在漲潮退潮之際下水撈魚，風險較高，宜蘭縣勞工處指出，從2021年至今，至少發生3起捕鰻漁民未穿著救生衣落海，最後不幸喪生的事故；漁業所3年前實地訪查捕鰻漁民後，就購入10個救生圈供漁民使用，捕鰻季也會每周到熱點關懷漁民。

薛長興工業公司是宜蘭在地企業，生產救生衣與防寒衣等，今天在頭城區漁會捐贈200件救生衣給捕鰻人，盼減少憾事。陳明仁表示，救生衣是漁業作業的最後一道防線，希望漁民作業時都能按照標準化流程穿著；林姿妙說，預防勝於治療，感謝在地企業與中央地方協力，打造更安全的漁業工作環境。

漁業署副組長張家禎指出，台灣全年落海事件約20、30件，若有穿救生衣，獲救率約75%，若沒穿救生衣，獲救率掉到48%；一些漁民雖然備有救生衣，為了作業方便或怕被偷走，往往不會穿上，意外發生時就來不及了。中央今年補助宜蘭縣府1000件救生衣，目前還有額度，請有需要的漁民透過漁會申請，並確實穿著。