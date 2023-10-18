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保護與海搏命的捕鰻人 宜蘭在地企業捐200件救生衣

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
勞動部次長陳明仁（右三）、宜蘭縣長林姿妙（右二）等人會後訪視漁民。記者陳敬丰／攝影
勞動部次長陳明仁（右三）、宜蘭縣長林姿妙（右二）等人會後訪視漁民。記者陳敬丰／攝影

每年11月到隔年2月的捕鰻季即將到來，宜蘭是捕鰻重鎮，近年曾發生數起漁民溺斃的憾事，宜蘭在地企業薛長興工業公司今捐贈200件救生衣給漁民，勞動部次長陳明仁、縣長林姿妙等人到場見證。漁業署指出，有無穿救生衣落海獲救率相差將近30%，盼漁民作業時確實穿著。

宜蘭縣府漁業所長林芳民表示，宜蘭捕鰻分為船上作業與下水作業，搭船作業一般從頭城烏石港進出，下水作業則常見於蘭陽溪出海口附近，除了本地人，也有不少外縣市捕鰻人；近年由於鰻苗產量降低、價格也不穩定，總體人數剩下約400到500人，較全盛期減少了一半左右。

捕鰻人通常在漲潮退潮之際下水撈魚，風險較高，宜蘭縣勞工處指出，從2021年至今，至少發生3起捕鰻漁民未穿著救生衣落海，最後不幸喪生的事故；漁業所3年前實地訪查捕鰻漁民後，就購入10個救生圈供漁民使用，捕鰻季也會每周到熱點關懷漁民。

薛長興工業公司是宜蘭在地企業，生產救生衣與防寒衣等，今天在頭城區漁會捐贈200件救生衣給捕鰻人，盼減少憾事。陳明仁表示，救生衣是漁業作業的最後一道防線，希望漁民作業時都能按照標準化流程穿著；林姿妙說，預防勝於治療，感謝在地企業與中央地方協力，打造更安全的漁業工作環境。

漁業署副組長張家禎指出，台灣全年落海事件約20、30件，若有穿救生衣，獲救率約75%，若沒穿救生衣，獲救率掉到48%；一些漁民雖然備有救生衣，為了作業方便或怕被偷走，往往不會穿上，意外發生時就來不及了。中央今年補助宜蘭縣府1000件救生衣，目前還有額度，請有需要的漁民透過漁會申請，並確實穿著。

勞動部次長陳明仁（前排左三）、宜蘭縣長林姿妙（前排左四）等人見證企業捐贈漁民200件救生衣。記者陳敬丰／攝影
勞動部次長陳明仁（前排左三）、宜蘭縣長林姿妙（前排左四）等人見證企業捐贈漁民200件救生衣。記者陳敬丰／攝影
每年11月的捕鰻季即將開始，宜蘭頭城烏石漁港、蘭陽溪口等地聚集本地與外地的捕鰻人，捕撈「鰻金」與海相搏。圖為捕鰻人暫居的鰻寮。本報資料照
每年11月的捕鰻季即將開始，宜蘭頭城烏石漁港、蘭陽溪口等地聚集本地與外地的捕鰻人，捕撈「鰻金」與海相搏。圖為捕鰻人暫居的鰻寮。本報資料照
捕鰻季即將到來，宜蘭在地企業薛長興工業公司捐贈200件救生衣，盼減少漁民作業風險。記者陳敬丰／攝影
捕鰻季即將到來，宜蘭在地企業薛長興工業公司捐贈200件救生衣，盼減少漁民作業風險。記者陳敬丰／攝影
勞動部次長陳明仁見證宜蘭在地企業捐贈漁民200件救生衣，盼漁民都能確實穿著。記者陳敬丰／攝影
勞動部次長陳明仁見證宜蘭在地企業捐贈漁民200件救生衣，盼漁民都能確實穿著。記者陳敬丰／攝影

漁民 宜蘭 林姿妙 漁業署

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