打開百年樹洞之門 邀約花蓮支亞干部落學習

結合現代技法、傳承族人智慧的部落學習工作營，將在花蓮萬榮鄉支亞干部落展開，縱管處邀請民眾11月24至27日「一起Qmpah支亞干」，打開百年「樹洞」之門。

支亞干部落舊名為Rangah Qhuni，意思為打開的樹洞，指支亞干溪從上游的幽閉曲折，到了下游突然開闊平坦，就像一棵大樹茂密地長出樹葉，也像一個洞穴突然被打開，陽光照射進來的樣子。

日治時期，20幾個不同家族（舊部落）自行或經集團移住政策，移居至支亞干，不同的路徑造就不同的生命故事，成為支亞干最大的文化資產。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處今天發布訊息表示，縱谷原遊會除了「餐桌上的部落旅行」外，將於11月24日至11月27日舉辦1年只有1場次的「部落學習工作營」。

縱管處長郭振陵表示，此次推出4天3夜的「一起Qmpah支亞干」部落學習工作營，Qmpah是太魯閣族語勞動、工作的意思，由部落青年成立的「阿改玩生活」團隊領軍，帶領志工與工匠們合力搭建苧麻染織工寮，從認識天然的染材-薯榔開始進入編織世界，透過編織體驗，認識族人們就地取材、與自然共生共存的生活智慧。

活動內容包括上山採竹、搭建苧麻染織工寮、青年圍火派對、秘境野餐等，在青年族人的引導下，學習採集竹子與鋸竹技能，瞭解竹林之於太魯閣族的文化意義。

「阿改玩生活」於2021年由一群在地深耕多年的部落青年成立，是萬榮鄉內首間青創公司。團隊成員運用田野調查經驗，結合部落歷史、工藝與食農文化，設計成一連串體驗遊程，希望讓造訪部落的每一個人都能深度瞭解支亞干，同時促進傳統文化的發展與地方創生。