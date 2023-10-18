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海巡新巡防艇 進駐綠島執勤

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導

海巡署艦隊分署昨上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，台船公司承造首艘與最後一艘巡防艇都在台東服務，「學長」PP-10068艇噴水迎接「學弟」PP-10086艇加入陣營，東部分署表示，新艇續航力可繞行台灣3圈，便利海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務。

海巡署委託台船公司打造15艘100噸級巡防艇，2艘分配台東服務，已服役的PP-10068艇，昨噴水迎領PP-10086艇入港，港邊燃放鞭炮慶賀，新艇打上「學長我來報到了！」逗趣字樣，海巡隊也在港邊辦成軍典禮暨祈福儀式。

第15海巡隊指出，PP-10068艇是台船承造的第1艘，而PP-10086艇則為最後1艘，所以由「學長」帶領「學弟」入港，傳達傳承意涵，也象徵海巡「始終」服務台東。

新艇採用2部德國製高速主機及噴水式推進器，最高航速30節，續航力達1200浬（約2160公里），並配備T-75S 20機砲，有效射程2000公尺，消防水瞄射程可達50公尺，主機性能提升及改良機艙配置，可提高航行穩度與適航性、強化驅離越界船舶及滅火能量。

東部分署長蔡順元說，台東長濱至南田距離176公里，是全台海岸線最長縣市，海域面積達1萬1000公里，比屏東、高雄及台南加總還大，形成管理上很大挑戰，新艇昨起進駐綠島，提供綠島、蘭嶼更完善醫療後送設備及服務。

海巡署 台東 綠島

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