宜蘭頭城鎮首屆煙火節 21日晚上五階段施放1620秒

宜蘭大型活動很少施放煙火，不過民眾期待看到煙花美景，頭城鎮公所舉辦首屆煙火節將於周六（21日）登場，預計在大武路海邊施放五階段煙火秀，全長達1620秒、27分鐘，烏石港重劃區是很好的觀景位置，活動附近酒店的海景房訂房狀況也很搶手。

以1620秒的煙火秀來看，秒長算是全台煙火秀中數一數二。鎮公所表示，為了避免施放時煙霧重疊，1620秒不完全都是高空煙火，還穿插中空及低空煙火，時間從晚上7點至9點，五階段煙火秀表演主題如下：

第一篇章-光芒 「花彩繽紛．點亮頭城」，以TC英文及雙心煙火為活動揭開序幕。

第二篇章-歲月 「石港春帆．豐盛年華」，兩百米七彩花海像是大小帆船停泊烏石港灣，漁民豐收滿滿。

第三篇章-希望 「龜山朝日．希望之光」，設計蘭陽八景之龜山朝日奇景的煙火特效點亮頭城天空，象徵頭城起飛，頭城是讓人民充滿希望的小鎮。

第四篇章-浪漫 「山海の戀．藝術光廊」，用日本4D變色花柱煙火特效做出蝴蝶紛飛與牡丹花叢戀上頭城浪漫秘境。

第五篇章-榮耀 「蘭陽精神．耀眼頭城」，設計白閃柳金瀑布，讓整個活動現場金碧輝煌，代表幸福榮耀、圓夢頭城。

鎮長蔡文益表示，頭城鎮是開蘭第一城，文化底蘊豐富，為了帶動觀光而舉辦煙火節，當天還會安排音樂舞蹈表演及美食市集；施放時間雖在晚上，但歡迎遊客提早到頭城鎮各景點走走、品嘗最道地美食，傍晚再移動前往烏石港附近，選個好位置欣賞絕美燦爛的煙火。

會場準備1500個位置，備妥2千張票券在頭城鎮公所1樓服務台供民眾索取，當天憑券進場者可兌換煙火紀念鑰匙圈並參加抽獎，獎品有五星級酒店住宿券等好禮，沒有票券的民眾一樣可以進場，附近各處及旅宿酒店都能看到美麗煙火。