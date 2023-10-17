快訊

獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

學術界憂鬱／20歲發病如行屍走肉 台大教授曝交手憂鬱症都靠一句話

直接開放快搶！蘋果官網全釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 關鍵1玄機要仔細看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭頭城鎮首屆煙火節 21日晚上五階段施放1620秒

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭頭城鎮公所舉辦的首屆煙火節將於周六登場，預計在大武路海邊施放五階段、全長1620秒的煙火秀。圖／鎮公所提供
宜蘭頭城鎮公所舉辦的首屆煙火節將於周六登場，預計在大武路海邊施放五階段、全長1620秒的煙火秀。圖／鎮公所提供

宜蘭大型活動很少施放煙火，不過民眾期待看到煙花美景，頭城鎮公所舉辦首屆煙火節將於周六（21日）登場，預計在大武路海邊施放五階段煙火秀，全長達1620秒、27分鐘，烏石港重劃區是很好的觀景位置，活動附近酒店的海景房訂房狀況也很搶手。

以1620秒的煙火秀來看，秒長算是全台煙火秀中數一數二。鎮公所表示，為了避免施放時煙霧重疊，1620秒不完全都是高空煙火，還穿插中空及低空煙火，時間從晚上7點至9點，五階段煙火秀表演主題如下：

第一篇章-光芒 「花彩繽紛．點亮頭城」，以TC英文及雙心煙火為活動揭開序幕。

第二篇章-歲月 「石港春帆．豐盛年華」，兩百米七彩花海像是大小帆船停泊烏石港灣，漁民豐收滿滿。

第三篇章-希望 「龜山朝日．希望之光」，設計蘭陽八景之龜山朝日奇景的煙火特效點亮頭城天空，象徵頭城起飛，頭城是讓人民充滿希望的小鎮。

第四篇章-浪漫 「山海の戀．藝術光廊」，用日本4D變色花柱煙火特效做出蝴蝶紛飛與牡丹花叢戀上頭城浪漫秘境。

第五篇章-榮耀 「蘭陽精神．耀眼頭城」，設計白閃柳金瀑布，讓整個活動現場金碧輝煌，代表幸福榮耀、圓夢頭城。

鎮長蔡文益表示，頭城鎮是開蘭第一城，文化底蘊豐富，為了帶動觀光而舉辦煙火節，當天還會安排音樂舞蹈表演及美食市集；施放時間雖在晚上，但歡迎遊客提早到頭城鎮各景點走走、品嘗最道地美食，傍晚再移動前往烏石港附近，選個好位置欣賞絕美燦爛的煙火。

會場準備1500個位置，備妥2千張票券在頭城鎮公所1樓服務台供民眾索取，當天憑券進場者可兌換煙火紀念鑰匙圈並參加抽獎，獎品有五星級酒店住宿券等好禮，沒有票券的民眾一樣可以進場，附近各處及旅宿酒店都能看到美麗煙火。

宜蘭頭城鎮公所舉辦的首屆煙火節將於周六登場，預計在大武路海邊施放五階段、全長1620秒的煙火秀。圖／鎮公所提供
宜蘭頭城鎮公所舉辦的首屆煙火節將於周六登場，預計在大武路海邊施放五階段、全長1620秒的煙火秀。圖／鎮公所提供

煙火秀 酒店

延伸閱讀

夜晚的龜山島你看過嗎？推薦7個宜蘭夜晚好去處，夜景、酒吧、居酒屋一次公開

長達13分14秒！ 「淡水1314跨河煙火秀」施放時間曝光 全台最早施放跨年煙火

天道盟主「鐵霸」出獄了！千萬勞斯萊斯接風 護送火速離開宜蘭

日月潭花火音樂嘉年華下周六登場 請來艾薇卓義峯助陣

相關新聞

食物中毒疑雲…謝國樑痛批不是好東西 勝威喊冤

基隆市深美國小發生疑似食物中毒事件，基隆市長謝國樑昨重砲抨擊供應商勝威食品公司，取得基隆逾8成學校的營養午餐標案，食材供...

宜蘭頭城鎮首屆煙火節 21日晚上五階段施放1620秒

宜蘭大型活動很少施放煙火，不過民眾期待看到煙花美景，頭城鎮公所舉辦首屆煙火節將於周六（21日）登場，預計在大武路海邊施放...

「學長我來報到了！」台東海巡PP-10086新艇亮相

海巡署艦隊分署今天上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，台船公司承造的第一艘與最後一艘巡防艇都在台東服務，...

基隆市1萬9139戶今早9點起停水 謝國樑提醒儲水備用

自來水公司今天施工汰換新北市瑞芳區台2線管線，因要「斷管」施工，仰賴貢寮淨水場供水的基隆市中正區、信義區近2萬戶，今天上...

台東尚讚の驛開幕 推599元遊程

林業保育署輔導台東縣大武社區、加羅板部落及尚武社區組成「DMO儲備團隊」，昨聯合成立「尚讚の驛」遊程據點，首發推出599...

花蓮慢飛天使 明年提高補助

花蓮縣府為減輕慢飛天使家庭負擔，明年提高交通費與放寬療育費金額，低收入戶交通費每月申請次數從8次提升為10次，單趟費用依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。