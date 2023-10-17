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「學長我來報到了！」台東海巡PP-10086新艇亮相

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
PP-10086艇今天加入巡守台東海域的行列，船上配備二部高速主機及噴水式推進器，最高航速30節。記者徐白櫻／攝影
PP-10086艇今天加入巡守台東海域的行列，船上配備二部高速主機及噴水式推進器，最高航速30節。記者徐白櫻／攝影

海巡署艦隊分署今天上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，台船公司承造的第一艘與最後一艘巡防艇都在台東服務，「學長」PP-10068艇噴水迎接「學弟」PP-10086艇加入陣營，活動進入最高潮。東部分署表示，新艇續航力可繞行台灣三圈，空間寬廣，便利海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務。

第十五（台東）海巡隊上午在伽藍漁港舉辦成軍典禮暨祈福儀式，海巡署東部分署長蔡順元、立委劉櫂豪、綠島鄉長謝賢裕、議員王姷力等人上香，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利。

海巡署委託台船公司打造15艘100噸級巡防艇，兩艘分配在台東海域，已服役的PP-10068艇噴水迎領PP-10086艇入港，港邊燃放鞭炮慶賀，新艇打上「學長我來報到了！」逗趣字樣。第十五海巡隊指出， PP-10068艇是台船承造的第一艘，而PP-10086艇則為最後一艘，所以由「學長」帶領「學弟」入港，傳達傳承意涵，也象徵海巡「始終」服務於台東。

海巡隊表示，新艇採用二部德國製高速主機及噴水式推進器，最高航速30節，續航力達1200浬（約2160公里），並配備T-75S 20機砲，有效射程2000米，消防水瞄射程可達50公尺，主機性能提升及改良機艙配置，可提高航行穩度與適航性、強化驅離越界船舶及滅火能量。

東部分署長蔡順元說，台東長濱至南田距離176公里，全台海岸線最長縣市，海域面積達1萬1000公里，比屏東、高雄及台南加總還大，海洋資源豐富，卻也形成管理上很大挑戰，新艇提供綠島、蘭嶼更完善的醫療後送設備及服務，今天起正式進駐綠島。

PP-10086艇配備醫療後送設備，船艙空間寬敞。記者徐白櫻／攝影
PP-10086艇配備醫療後送設備，船艙空間寬敞。記者徐白櫻／攝影
海巡署今天上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，「學長」PP-10068艇噴水迎接「學弟」PP-10086艇加入陣營。記者徐白櫻／攝影
海巡署今天上午在台東富岡港舉辦PP-10086巡防艇接艇儀式，「學長」PP-10068艇噴水迎接「學弟」PP-10086艇加入陣營。記者徐白櫻／攝影
PP-10086艇今天起正式進駐綠島，地方鄉親在祈福儀式上登艇參觀。記者徐白櫻／攝影
PP-10086艇今天起正式進駐綠島，地方鄉親在祈福儀式上登艇參觀。記者徐白櫻／攝影

海巡署 台東 綠島

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