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蘭城Chill藝節 跨界演出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭市公所舉辦「蘭城Chill藝節」媒合各類型表演，打破既有演出框架，邀請跨領域的表演團體碰撞火花，前所未有跨界表演，讓人期待。

疫情後，全台每個月都有音樂季演出，這次市公所的Chill藝節邀請縣內優秀藝文團隊和表演者，涵蓋交響樂、嘻哈、古典、電子樂、舞蹈等跨領域組合，對演出者也是挑戰，不斷討論磨合，融入巧思才能呈現演出。

市公所昨天活動記者會，請到「搖滾阿明」高志強老師、音樂才子楊肅浩、來自日本定居宜蘭的DJ大瀧淳司等人演出。市長陳美玲表示，音樂文化必須有在地的根，蘭城Chill藝節是融合宜蘭音樂人、樂團及表演者的音樂盛事，看似另類表演碰撞，卻是循著宜蘭人文化脈絡進行鋪陳。

主辦單位表示，這次的演出包括入圍金曲獎的A_Root同根生將與台式鋼管舞搭配，打造台式口味的魔幻舞台；「石頭人劇團」和龐克樂團「餵飽豬」嘗試全新想像的音樂劇，打破大家想像；傳統的漢陽北管劇團，將和安德烈斯舞團展開前所未聞的街頭Battle。

「蘭城Chill藝節」將於11月4日、5日兩天登場，地點在宜蘭演藝廳及中山公園，開放免費欣賞，演藝廳場次必須先線上登記票券及現場領取。

宜蘭 樂團 音樂劇

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