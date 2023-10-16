基隆愛四路夜市攤販向市府陳情 能否早一點封路做生意

基隆市愛四路夜市現在每天下午4點開市，攤販管委會向市府陳情，指疫後景氣仍低迷，希望能提前「封路」，讓他們進場準備，早一點做生意。市府產業發展處表示，近期會徵詢各方意見，考量攤商生計、民眾通行和消費服務，再決定是否同意愛四路攤商延長營業時間。

廣義的基隆廟口夜市仁三路和愛四路組成的「L」型區域，仁三路的攤商可全天24小時營業，愛四路攤商則是下午4點才能進場營業。

愛四路夜市攤販管理委員會主委陳慧君今天說，攤販會員遵守政府規定，仰賴夜間短暫設攤營業維持家庭生計，3年新冠肺炎疫情期間生意大受影響，疫後景氣仍低迷，加上基隆多雨，生意更難做。

陳慧君表示，因為收入沒增加，成本支出卻提高，攤商備感艱辛。考量攤商生計之外，為了本地人採購便利，服務外縣市遠道而來的旅客，希望市府允許攤商上班日下午3點、假日下午2點半就能營業。

陳慧君說，仁三路的攤販是固定攤位，24小時營業，但愛四路的攤販都是當天架設攤架，開車或推車進場備料。如果能早一點進場準備，就能早一點開市，方便民眾消費。

愛四路夜市管委會表達心聲，並發函給市府陳情。在地仁愛區選出的基隆市議長童子瑋表示，會請市府通盤考量協助促成。